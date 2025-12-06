’23 मीटर’ चौड़ी होगी सड़क, PWD ने शुरु किया सर्वे

शनिवार को पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क ने नाप-तौल का काम शुरु कर दिया। सड़क की चौड़ाई 23 मीटर निर्धारित की गई है। इसी के आधार पर नक्शा और आगे कार्य तय किया जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक, प्रशासन की अनुमति मिलते ही 23 मीटर सड़क चौड़ीकरण का काम शुरु कर दिया जाएगा। बाइपास से रेलवे स्टेशन मार्ग व्यस्ततम सड़कों में से एक है। इस मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क चौड़ीकरण के बाद मार्ग में जाम से राहत मिलेगी। नप्ती पूरी हो जाने के बाद एक रिपोर्ट तैयारी होगी। जिसे प्रशासन को सौंपकर अनुमति ली जाएगी।



इधर, ओरछा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। यहां पर ग्राम बनगांय हार से प्रशासन ने 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। इस जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। यहां पर अतिक्रमणकारियों द्वारा पक्के निर्माण किए जा रहे थे।