खाद लूट कांड में पुलिस ने तेज की जांच, संदिग्धों की पहचान में जुटी पुलिस महिलाओं की हुई पहचान

ट्रक में यूरिया खाद।
टीकमगढ़ जतारा यूरिया खाद लूट कांड में पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। गुरुवार को जतारा वेयरहाउस से ट्रक से खाद की बोरियाँ जबरन उतारकर ले जाने के मामले में दर्ज चोरी के प्रकरण के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा संदिग्धों की तलाश और पूछताछ करने में लगी है।
जतारा वेयरहाउस पर गुरुवार को यूरिया खाद की लूट की घटना में नया मोड़ आ गया है और जतारा पुलिस ने अज्ञात किसानों के खिलाफ यूरिया खाद चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर खाद की बोरी चोरी करने वाली महिलाओं पहचान कर तलाश कर रही है। जबकि वेयर हाउस के अधिकारी कर्मचारी ट्रैक में से यूरिया खाद की बोरी जबरन उतार कर ले जाते हुए वीडियो में दिख रहे है।
जतारा विधानसभा क्षेत्र में खाद को लेकर लगातार किसान परेशान हो रहे है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और जब किसान खाद लेने के लिए जाते है तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। आक्रोश होकर किसानों ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी थी और मौका पाकर यूरिया उठा ले गए थे।
खाद की मांग को लेकर किसानों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बावजूद जिम्मेदार द्वारा खाद को लेकर समाधान नहीं किया जा रहा है। किसानों का कहना था कि जो वास्तव में किसान है, उन्हें खाद बढी मुश्किल से मिल पा रहा है। जो ब्लैक करते है। वह अधिकारियों की मद्द से कई बार खाद उठा रहे है।
वेयरहाउस के प्रबंधक रामकुमार सोनी के आवेदन पर अज्ञात महिलाओं और किसानों के खिलाफ खाद चोरी का मामला दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर महिलाओं की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
