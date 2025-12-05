खाद लूट कांड में पुलिस ने तेज की जांच, संदिग्धों की पहचान में जुटी पुलिस महिलाओं की हुई पहचान

जतारा वेयरहाउस पर गुरुवार को यूरिया खाद की लूट की घटना में नया मोड़ आ गया है और जतारा पुलिस ने अज्ञात किसानों के खिलाफ यूरिया खाद चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर खाद की बोरी चोरी करने वाली महिलाओं पहचान कर तलाश कर रही है। जबकि वेयर हाउस के अधिकारी कर्मचारी ट्रैक में से यूरिया खाद की बोरी जबरन उतार कर ले जाते हुए वीडियो में दिख रहे है।