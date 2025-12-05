5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

खाद लूट कांड में पुलिस ने तेज की जांच, संदिग्धों की पहचान में जुटी पुलिस महिलाओं की हुई पहचान

अज्ञात पर मामला दर्ज वेयर हाउस स्टाफ से भी पूछताछ शुरू, किसानों में बढ़ा रोष टीकमगढ़ जतारा यूरिया खाद लूट कांड में पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। गुरुवार को जतारा वेयरहाउस से ट्रक से खाद की बोरियाँ जबरन उतारकर ले जाने के मामले में दर्ज चोरी के प्रकरण के बाद पुलिस ने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 05, 2025

ट्रक में यूरिया खाद।

ट्रक में यूरिया खाद।


अज्ञात पर मामला दर्ज वेयर हाउस स्टाफ से भी पूछताछ शुरू, किसानों में बढ़ा रोष

टीकमगढ़ जतारा यूरिया खाद लूट कांड में पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। गुरुवार को जतारा वेयरहाउस से ट्रक से खाद की बोरियाँ जबरन उतारकर ले जाने के मामले में दर्ज चोरी के प्रकरण के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा संदिग्धों की तलाश और पूछताछ करने में लगी है।

जतारा वेयरहाउस पर गुरुवार को यूरिया खाद की लूट की घटना में नया मोड़ आ गया है और जतारा पुलिस ने अज्ञात किसानों के खिलाफ यूरिया खाद चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर खाद की बोरी चोरी करने वाली महिलाओं पहचान कर तलाश कर रही है। जबकि वेयर हाउस के अधिकारी कर्मचारी ट्रैक में से यूरिया खाद की बोरी जबरन उतार कर ले जाते हुए वीडियो में दिख रहे है।

जतारा विधानसभा क्षेत्र में खाद को लेकर लगातार किसान परेशान हो रहे है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और जब किसान खाद लेने के लिए जाते है तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। आक्रोश होकर किसानों ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी थी और मौका पाकर यूरिया उठा ले गए थे।

खाद की मांग को लेकर किसानों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बावजूद जिम्मेदार द्वारा खाद को लेकर समाधान नहीं किया जा रहा है। किसानों का कहना था कि जो वास्तव में किसान है, उन्हें खाद बढी मुश्किल से मिल पा रहा है। जो ब्लैक करते है। वह अधिकारियों की मद्द से कई बार खाद उठा रहे है।

वेयरहाउस के प्रबंधक रामकुमार सोनी के आवेदन पर अज्ञात महिलाओं और किसानों के खिलाफ खाद चोरी का मामला दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर महिलाओं की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रवि भूषण पाठक, थाना प्रभारी जतारा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 07:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / खाद लूट कांड में पुलिस ने तेज की जांच, संदिग्धों की पहचान में जुटी पुलिस महिलाओं की हुई पहचान

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 और 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी दो शिक्षकों को संकुल प्रभारी ने भेजा कारण बताओ नोटिस, ई अटेंडेस नहीं कर रहे दर्ज

पोर्टल पर अब भी दर्ज नाम, ईअटेंडेंस में अनुपस्थिति का लगाया आरोप
टीकमगढ़

किसानों ने यूरिया खाद के लिए रुपए जमा करके कटवाए थे टोकन

एक महीने से सोसायटी और डबल लॉक के लगा रहे चक्कर, न यूरिया मिला और न ही वापस मिले रुपए
टीकमगढ़

पांच साल की गारंटी वाली प्रधानमंत्री सडक़ डेढ़ साल में टूटी

५५.५९ लाख रुपए में दो किमी का सडक़ का हुआ था निर्माण, मरम्मत कार्य भी नहीं, अधिकारी मौन
टीकमगढ़

सुरक्षा उपकरणों के बिना काम कर रहे 270 सफाई कर्मचारी, रोज उठा रहे 10 से 11 टन कचरा

इनके पास न तो दस्ताने और जूते, रोज संक्रमण से लड़ रहे सफाई कर्मचारियों का नहीं हो रहा मेडिकल
टीकमगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री उमा ने कहा कि पूर्ण आहुति तभी, जब पूरा बुंदेलखंड होगा शराब मुक्त

सबको हनुमान जैसी शक्ति से आगे आना होगा, तभी होगा रामराज
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.