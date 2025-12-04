पूर्व मुख्यमंत्री उमा ने कहा कि पूर्ण आहुति तभी, जब पूरा बुंदेलखंड होगा शराब मुक्त

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ आहुति है, पूर्ण आहुति तब होगी जब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश के मंत्री इस अभियान के बड़े समारोह में शामिल होंगे। तब हमारा मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड पूरी तरह शराबमुक्त होगा। उन्होंने शराब के दुष्प्रभावों पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी, उसी प्रकार हमें भी समाज के अत्याचार, अपराध और उत्पीडऩ को मिटाने आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि गाय, गंगा, गरीब और नारी की रक्षा जहां हो, वही रामराज कहलाता है।