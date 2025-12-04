पूर्व मुख्यमंत्री उमा ने कहा कि पूर्ण आहुति तभी, जब पूरा बुंदेलखंड होगा शराब मुक्त

सबको हनुमान जैसी शक्ति से आगे आना होगा, तभी होगा रामराज
टीकमगढ़ जिले की प्रसिद्ध बगाज माता मंदिर स्थित लोधी धर्मशाला में बुधवार को नशामुक्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रही। जिन्होंने जिले की 80 पंचायतों में शराबबंदी लागू कराने वाले सरपंचों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी, बडा मलहरा के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और बगाज माता समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इन सरपंचों को शराबबंदी का योद्धा बताते हुए कहा कि टीकमगढ़ के साथ साथ ललितपुर से आए जनप्रतिनिधि इस अभियान को और मजबूत बना रहे है। उन्होंने कहा कि उनके गृह ग्राम डूडा में उनके भाई इमरत सिंह लोधी ने सबसे पहले शराबबंदी लागू कर मिसाल पेश की थी। जिसके बाद बुंदेलखंड के कई जिलों में यह मुहिम आगे बढ़ी है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ आहुति है, पूर्ण आहुति तब होगी जब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश के मंत्री इस अभियान के बड़े समारोह में शामिल होंगे। तब हमारा मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड पूरी तरह शराबमुक्त होगा। उन्होंने शराब के दुष्प्रभावों पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी, उसी प्रकार हमें भी समाज के अत्याचार, अपराध और उत्पीडऩ को मिटाने आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि गाय, गंगा, गरीब और नारी की रक्षा जहां हो, वही रामराज कहलाता है।
उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने राजनैतिक जीवन को याद करते हुए बताया कि1984 में भाजपा पार्टी बनाई गई थी। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें कम अंतर से आंका, लेकिन प्रचंड बहुमत से जीतकर मैं मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने कहा कि पार्टी से निकाले जाने और फि र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आडवाणी के सहयोग से दोवाारा वापस आने का दौर भी उनके जीवन में यादगार रहा।
बड़ा मलहरा के पूर्व विधायक ने कहा कि शराबबंदी की यह शुरुआत है और इसे पूर्णता तक ले जाने के लिए लंबा संघर्ष आवश्यक है। इस कार्यक्रम में छतरपुर, ललितपुर और टीकमगढ़ जिलों से आए बड़ी संख्या में जन समर्थक शराबबंदी के समर्थन में शामिल हुए। सभी ने संकल्प लिया कि शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान भंडारा आयोजित किया गया।
