टीकमगढ़ मूंगफली के लिए बनेगा एक जिला एक उत्पाद, जिला प्रशासन शासन को भेजेंगा प्रस्ताव

निवाड़ी जिले को एक जिला एक उत्पाद में अदरक के लिए वर्ष 2019-20 में चयन किया गया था। वर्ष 2022 में निवाड़ी और पृथ्वीपुर में अदरक की मंडी खोली गई थी। उसकी खरीद के लिए 24 व्यापारियों और 7 स्व सहायता समूहों को लाइसेंस दिए गए थे। इनके द्वारा सोंठ पाउडर और सोंठ और अन्य प्रोडक्ट के लिए उप्र और मप्र के महानगरों के साथ जिलों में भेजा जाता था। लेकिन वर्ष 2022 के बाद अदरक की मंडी नहीं लगाई गई है। ये कहें कि अफसरों ने चाय का जायका बनाने वाले अदरक में रुचि ही नहीं दिखाई। जिसके कारण किसानों को अदरक उप्र के बरुआ सागर की मंडी में औने पौने दामों में बेच रहे रहे।