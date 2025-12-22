स्कूल और आंगनबाडिय़ों में भूत बना रहे खाना, उम्रदराज और भूत हर महीने पा रहे चार रुपए की वेतन

जिले के टीकमगढ़, जतारा, पलेरा और बल्देवगढ़ विकासखंड के कई स्कूलों में उम्रदराज रसोइयों की सूची भी चौंकाने वाली है। बल्देवगढ़ स्कूल में रसोइया नौनी बाई चौरसिया 95 वर्ष, कछयात स्कूल की रसोइया रामकुंवर ठाकुर 89 वर्ष, कडराई स्कूल की रसोइया सुखबती विश्वकर्मा 70 वर्ष, देरी स्कूल की रसोइया रामकली रैकवार 74 वष, कछियाखेरा स्कूल की रसोइया मुन्नी बाई कुशवाहा 64 वर्ष, नयाखेरा स्कूल की रसोइया पुनिया कुशवाहा 69 वर्ष, भेलोनी स्कूल की रसोइया कुसुम बाई घोष 75 वर्ष की है। इसी तरह १७० के करीब है। जो अपने हाथों से स्वयं का पेट नहीं भर पा रही है। वह स्कूलों के समूहों में रसोइया बनकर ५० से अधिक बच्चों का प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन बना रही है।