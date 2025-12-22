22 दिसंबर 2025,

सोमवार

टीकमगढ़

महीनों से पाइप लाइन से बर्बाद हो रहे नल लाइन के लीकेज का हुआ सुधार

टीकमगढ़ शहर में प्रतिदिन ७० लीटर पानी बरीघाट से नलों के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। कई लाइनों में चेंबर और पाइप लाइनों से लीकेजों की शिकायत आए दिन आ रही है। १८ दिसंबर को आंबेडकर तिराहा के पास गंजी खाना मोड पर चेंबर खराब हो गया था। दो दिनों से बड़ी मात्रा

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 22, 2025

सडक़ें बन रही थी तालाब, आमजनों को मिली राहत

सडक़ें बन रही थी तालाब, आमजनों को मिली राहत

टीकमगढ़ शहर में प्रतिदिन ७० लीटर पानी बरीघाट से नलों के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। कई लाइनों में चेंबर और पाइप लाइनों से लीकेजों की शिकायत आए दिन आ रही है। १८ दिसंबर को आंबेडकर तिराहा के पास गंजी खाना मोड पर चेंबर खराब हो गया था।

दो दिनों से बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा था। इससे सडक़ तालाब की तरह दिखाई देने लगी थी। जहां से आमजनों का निकलना मुश्किल हो रहा था। पत्रिका ने १९ दिसंबर को खबर का प्रकाशन किया। खबर प्रकाशित होने के बाद नगरपालिका प्रबंधन हरकत में आया और चेंबर का सुधार कार्य किया। अब आमजनों को निकलने में मद्द मिल गई है।

जामनी नदी के बरीघाट से टीकमगढ़ तक दर्जनों स्थानों पर दोनों पाइप लाइनें लीकेज हो रही है। साथ ही शहर के ढोंगा रोड और आंबेडकर रोड पर लीकेज हो रही थी। गंजी खाना मोड पर चेंबर के टूटे बाल के कारण बड़ी मात्रा में पेयजल बर्बाद हो रहा था। बस स्टैंड और अस्पताल जाने वाले आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत नगरपालिका के जल प्रदाय विभाग से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पत्रिका ने आमजनों की शिकायत पर १९ दिसंबर को खबर का प्रकाशन किया। इसके बाद नगर प्रशासन हरकत में आया और चेंबर को सही किया गया है।

इन मोहल्लों में नहीं जा रहा नगरपालिका का पानी

बताया गया कि वार्ड २६ के अध्योध्या वस्ती, वार्ड दो के अनगड़ा कुशवाहा मोहल्ला, वार्ड २१ का देवीकीनंदन और बैैकुं ठी, वार्ड १६ का बसू माते खिरक और बीडी कॉलोनी वार्ड १२ का प्रधानमंत्री आवास के साथ अन्य स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा है। जबकि नपा के जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार वर्षों से पानी पहुंचाने का दावा कर रहे है।

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / महीनों से पाइप लाइन से बर्बाद हो रहे नल लाइन के लीकेज का हुआ सुधार

