महीनों से पाइप लाइन से बर्बाद हो रहे नल लाइन के लीकेज का हुआ सुधार

जामनी नदी के बरीघाट से टीकमगढ़ तक दर्जनों स्थानों पर दोनों पाइप लाइनें लीकेज हो रही है। साथ ही शहर के ढोंगा रोड और आंबेडकर रोड पर लीकेज हो रही थी। गंजी खाना मोड पर चेंबर के टूटे बाल के कारण बड़ी मात्रा में पेयजल बर्बाद हो रहा था। बस स्टैंड और अस्पताल जाने वाले आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत नगरपालिका के जल प्रदाय विभाग से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पत्रिका ने आमजनों की शिकायत पर १९ दिसंबर को खबर का प्रकाशन किया। इसके बाद नगर प्रशासन हरकत में आया और चेंबर को सही किया गया है।