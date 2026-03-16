पहले सिंधिया तय कर लें कि चंबल में वह ज्यादा मजबूत है या नरेंद्र सिंह तोमर: अजय सिंह

टीकमगढ़. कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सोमवार को जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। कभी कांग्रेस के स्टार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा का चंबल में स्टार बनाने पर अजय सिंह का कहना था कि पहले सिंधिया खुद तय कर लें कि चंबल वह ज्यादा ताकतवर है या नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद इस मामले में बात की जाएगी। सर्किट हाउस पहुंचे अजय सिंह से पत्रकारों ने ज्योतिरादित्य को भाजपा का चंबल में बड़ा चेहरा बताने उनका कहना था कि सिंधिया खुद तय कर लें कि भाजपा में वह मजबूत है या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। कांग्रेस में थे तो पहली चार सीटों पर थे अब कहां है। अजय सिंह से पूछा गया कि एक-एक कर कांग्रेस से नेता जा रहा है, फिर कैसे सरकार बनेगी, इस पर उनका कहना था कि यह छंटनी चल रही है, छोटा परिवार, सुखी परिवार। नपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने और पद से पृथक करने के नोटिस के सवाल पर उन्होंने नपाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को आगे किया। इस पर अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक का कहना था कि जहां भी कांग्रेस के अध्यक्ष है, भाजपा उन्हें परेशान कर पद से हटाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने अपना जवाब शासन के साथ ही हाईकोर्ट में भी लगाया है और 18 मार्च को सुनवाई है। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और जीत उनकी ही होगी।