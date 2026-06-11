तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत, CM ने किय आर्थिक मदद का ऐलान, टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा

CM Mohan Yadav announces compensation: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से एक हृदयविदारक घटना की खबर सामने आई है। जिले के अस्तौन गांव में एक दर्दनाक हादसे (Tikamgarh Siddh Sagar Pond Tragedy) में तीन मासूमों की मौत हो गई। यह तीनों बच्चे नहाने के लिए गांव के सिद्ध तालाब में गए थे। यह तीनों गहरे पानी में चले गए और तैरना न आने के कारण डूब गए। मशक्कत के बाद जब तीनों के शव बाहर निकले तो परिजनों सहित पूरा गांव तड़प उठा। एक साथ तीन मासूमों की मौत ने पूरे गांव को परेशान कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने शासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिया।