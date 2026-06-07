टीकमगढ़ बीजेपी में तनातनी! जिलाध्यक्ष ने UP के मंत्री का जताया आभार, पूर्व विधायक बोले-झूठी है पोस्ट

जिसमें उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र के क्योलारी बांध से एक एमसीएम पानी छोड़ने की मांग की थी। इस बीच प्रशासन लगातार पानी के लिए प्रयास कर रहा था। ऐसे में अस्तौन एवं नचनवारा के स्टॉपडेम में सुरक्षित किए गए पानी को बरीघाट लाने का प्रयास शुरू किया था। इसके लिए नगर पालिका अमले ने मंगलवार को इन डेम के गेट को खोला तो 15 घंटे बाद बुधवार को बरीघाट में पानी पहुंच गया था। यह पानी पहुंचने के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और क्योलारी बांध के गेट खोलने के लिए यूपी के मंत्री मनोहर लाल पंथ का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कलेक्टर को भी धन्यवाद दिया कि बांध से पानी छूटते ही उन्होंने तत्काल इसे बरीघाट तक सुरक्षित लाने का प्रयास किया।