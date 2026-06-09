भ्रष्टाचार पर भड़के केंद्रीय मंत्री, लोकार्पण किए बिना लौटे, टीकमगढ़ अटल सभागार का घटिया निर्माण

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि उन्हें स्वागत-सत्कार या फूल-मालाओं की जरूरत नहीं है। जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ निर्माण कार्य ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अधिकारियों से नाराज मंत्री ने उन्हें निर्देश दिए कि जब तक सभागार के फर्श पर दोबारा कोटा स्टोन से नहीं बिछाया जाता, सीढ़ियों की मरम्मत नहीं की जाती और पूरे भवन की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार नहीं किए जाते तब तक इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस मौके पर उनके साथ सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, विवेक चतुर्वेदी, किशन पटेरिया सहित भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।