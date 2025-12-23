हाफ ती हुई स्मार्ट क्लास योजना, ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल शिक्षा अब भी अधूरी

ग्रामीण अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और नियमित निगरानी जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक स्मार्ट क्लास योजना का उद्देश्य पूरा होना मुश्किल है। कई स्कूलों में बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं है, तो कहीं गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिकल फि टिंग तक नहीं की गई। परिणामस्वरूप कक्षाओं में लगे प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन और अन्य उपकरण शोपीस बनकर रह गए है।