टीकमगढ़

रामेश्वरम मदुरई के लिए 279 तीर्थयात्री रवाना

टीकमगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सोमवार को जिले के 279 तीर्थयात्री रामेश्वरम मदुरई तीर्थदर्शन यात्रा के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुए। दोपहर में टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से तीर्थदर्शन ट्रेन को जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन के रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पायलट [&hellip;]

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 23, 2025

जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी

जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी

टीकमगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सोमवार को जिले के 279 तीर्थयात्री रामेश्वरम मदुरई तीर्थदर्शन यात्रा के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुए। दोपहर में टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से तीर्थदर्शन ट्रेन को जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन के रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पायलट सहित समस्त रेलवे स्टाफ का फू लमालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फ ार मलिक, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अपर कलेक्टर एसके तोमर की उपस्थिति में ट्रेन को रवाना किया गया।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में चयनित वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिजन रेलवे स्टेशन छोडऩे पहुंचे। स्टेशन परिसर में तीर्थयात्रियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर उन्हें टिकट वितरित किए गए। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा यात्रियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान तीर्थयात्रियों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम मदुरई यात्रा के लिए जिले से 279 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए विशेष अनुरक्षक अधिकारी, उनके सहयोगी, पुलिस बल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सक को भी साथ भेजा गया है।

रामेश्वरम मदुरई जा रहे तीर्थयात्रियों ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए प्रारंभ की गई यह योजना अत्यंत सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। सरकार द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाकर यह सपना पूरा किया गया है। मप्र सरकार वास्तव में बेटे का फ र्ज निभा रही है। इस दौरान अपर कलेक्टर शिवप्रसाद मंडराह, एसडीएम संस्कृति मुदित लटोरिया, तहसीलदार सतेन्द्र सिंह गुर्जर, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया रहे।

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

