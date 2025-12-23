रामेश्वरम मदुरई के लिए 279 तीर्थयात्री रवाना

उन्होंने कहा कि लंबे समय से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। सरकार द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाकर यह सपना पूरा किया गया है। मप्र सरकार वास्तव में बेटे का फ र्ज निभा रही है। इस दौरान अपर कलेक्टर शिवप्रसाद मंडराह, एसडीएम संस्कृति मुदित लटोरिया, तहसीलदार सतेन्द्र सिंह गुर्जर, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया रहे।