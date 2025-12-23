देश की 32 टीमों ने लिया भाग, पहले दिन खेले गए 5 मुकाबले

69 वीं राष्ट्रीय शालेय 14 वर्षीय बालक हॉकी प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया है। सभी टीमों के ठहरने की व्यवस्था छात्रावासों एवं होटलों में की गई है। खिलाडय़िों के आवागमन के लिए बसों का अधिग्रहण किया गया है। भोजन की गुणवत्ता की जांच प्रतिदिन फू ड ऑफि सर द्वारा की जाएगी। मैदान निर्माण एवं प्रतियोगिता की अन्य व्यवस्थाओं के लिए अनुभवी पूर्व खिलाड़ीए कोच एवं खेल शिक्षकों की सेवाएं ली गई है।