सुरक्षा उपकरणों के बिना काम कर रहे 270 सफाई कर्मचारी, रोज उठा रहे 10 से 11 टन कचरा

शहर को साफ .सुथरा सुथरा रखने और घरों से डोर टू डोर कचरा एकत्र करने में 2७0 सफ ाई कर्मचारी रोजाना सडक़ों पर होते है, लेकिन ज्यादातर के पास न तो जूते है और न ही दस्ताने। हालांकि नपा का तर्क है कि सफ ाई कर्मचारियों को जूते, दस्ताने और संक्रमण में बचाव के लिए मास्क दिए जाते है। अब सवाल यह है कि इतना सामान देने के बाद भी साफ. सफ ाई कर्मचारी बगैर सुरक्षा सामग्री के काम में ही जुटे है।। फि र इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है।