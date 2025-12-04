नई शिक्षा नीति बनी, लेकिन नहीं सुधरा स्कूलों में शिक्षा का स्तर

टीकमगढ़ नगर सहित पूरे जिले में कोचिंग क्लासेस के नाम पर शिक्षा का कारोबार तेजी से फ ल फू ल रहा है। स्थिति यह है कि नियम.कायदों को किनारे रखकर हर गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खुले है। टीकमगढ़ में तो कोचिंगों का ऐसा जाल बिछ गया है कि बच्चों के लिए बिना कोचिंग पढ़ पाना लगभग असंभव सा हो गया है। कुछ छात्र तो कोचिंग मजबूरी में जाते है तो कुछ ट्रेंड के दबाव में। कई मामलों में स्कूलों के ही शिक्षक बच्चों पर कोचिंग आने का दबाव बनाने लगे है।