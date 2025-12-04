नई शिक्षा नीति बनी, लेकिन नहीं सुधरा स्कूलों में शिक्षा का स्तर

कक्षा एक से १२ वीं के छात्रों के लिए कोचिंग क्लासेस का लेना पड़ रहा सहारा
टीकमगढ़ नगर सहित पूरे जिले में कोचिंग क्लासेस के नाम पर शिक्षा का कारोबार तेजी से फ ल फू ल रहा है। स्थिति यह है कि नियम.कायदों को किनारे रखकर हर गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खुले है। टीकमगढ़ में तो कोचिंगों का ऐसा जाल बिछ गया है कि बच्चों के लिए बिना कोचिंग पढ़ पाना लगभग असंभव सा हो गया है। कुछ छात्र तो कोचिंग मजबूरी में जाते है तो कुछ ट्रेंड के दबाव में। कई मामलों में स्कूलों के ही शिक्षक बच्चों पर कोचिंग आने का दबाव बनाने लगे है।
कक्षा 1 से 12वीं तक कोचिंग लेना अब विद्यार्थियों की मानसिकता का हिस्सा बन चुका है। कोचिंग संचालक भी इसे व्यवसाय की तरह चलाकर मनमाने ढंग से क्लासेस संचालित कर रहे है। शिक्षा विभाग और प्रशासन की ओर से न तो कार्रवाई की जा रही है और न ही कोई गंभीर जांच होती है। कभी कभार बैठकों में जांच के निर्देश दिए जाते है, लेकिन वह विभाग तक ही सीमित रह जाते है।
विभागीय नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद टीकमगढ़ के मोहल्लों में एलकेजी, यूकेजी और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों तक को कोचिंग में बैठाया जा रहा है। एक एक कमरे में चलने वाली ये क्लासेस न केवल नियम तोड़ रही है बल्कि बच्चों पर मानसिक दबाव भी बढ़ा रही है।
शहर में कोचिंगों का इतना विस्तार हो चुका है कि लगभग हर बच्चा किसी न किसी क्लास का हिस्सा बन गया है। जबकि शिक्षा सुधार के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई। इसके बावजूद स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता कमजोर है कि बच्चे बिना कोचिंग पढ़ नहीं पा रहे।
विशेषज्ञों का मानना है कि निजी स्कूलों में कई शिक्षक विषय का आवश्यक ज्ञान या दक्षता नहीं रखते, जिससे वे बच्चों को बेहतर ढंग से समझा नहीं पाते। वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ और शिक्षण में रुचि की कमी पढ़ाई को प्रभावित करती है। ऐसे में नीति बदलने भर से सुधार संभव नहीं स्कूलों में अध्ययन को गुणवत्तापूर्ण बनाना और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी है ताकि वे कोचिंग पर निर्भर न रहे।
नियमों से विपरीत अगर कोचिंग संस्थाएं चल रही है तो उनकी जांच की जाएगी। साथ ही नए सकुर्लर के अनुसार स्कूलों में छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जा रही है।
