पांच साल की गारंटी वाली प्रधानमंत्री सडक़ डेढ़ साल में टूटी

जिले के अहार गांव से कछियाखेरा गांव तक प्रधानमंत्री सडक़ योजना से ५५.५९ लाख रुपए में दो किमी की सडक़ स्वीकृत हुई थी। सडक़ निर्माण का शुभारंभ १८ अक्टूबर २०२२ में किया गया था। लेकिन यह डेढ़ साल में ही टूटकर खण्ड खण्ड हो गई है। जबकि संबंधित ठेकेदार की एजेंसी को पांच वर्ष तक रखरखाव करने का जिम्मा था। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है।