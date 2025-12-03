शहर में 28 से अधिक संचालित हो रहे विवाह घर, कई के पास नहीं है सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था

अग्नि शमन यंत्र के साथ इमरजेंसी जैसे नंबर भी गायब, पार्किंग व्यवस्था भी फैल
टीकमगढ़ शहर में संचालित हो रहे २८ से अधिक विवाह घरों में सुरक्षा और स्वच्छता मानदंडों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इनमें महत्वपूर्ण नियम और सुरक्षा उपायों की कमी है। इसमें मुख्य चिंता यह है कि कई विवाह घरों में सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं और पर्यावरणीय चिंताएं पैदा होती है।
शहर के व्यस्ततम मार्ग झांसी हाइवे, मऊरानीपुर, छतरपुर, सागर के साथ ललितपुर मार्ग किनारे २८ से अधिक विवाह घर संचालित हो रहे है। सरकारी कार्यालयों में लिखित का एरिया अलग दर्ज है और उपयोग उससे कई गुना किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा जोखिम भरी है। जिसकी जांच के लिए नगरपालिका और एसडीएम विभाग कतराता है। अगर भौतिक रूप से इनकी जांच की जाए तीन चार ही विवाह घर वैध और जीएसटी भरने वाले मिलेंगे।
शहर के विवाह घरों के बाहर और अंदर इमरजेंसी सरकारी कार्यालयों की सूची चस्पा नहीं है। जो पुलिस या दमकल सेवा इन स्थानों पर आपातकालीन प्रतिक्रिया अपर्याप्त है। साथ ही अग्नि शमन यंत्रों की अनुपस्थिति एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है, जो आपात स्थिति में आग बुझाने की क्षमता को बाधित करती है। संबंधित विभाग के अधिकारियों का नियमित निरीक्षण नहीं होने के कारण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
विवाह घरों में सूखे और गीले कचरे के प्रबंधन के लिए उचित स्थानों की कमी पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह समस्या मुख्य रूप से आयोजन के पैमाने, जागरूकता की कमी और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न होती है। हाला ही में नगरपालिका अपशिष्ट संग्रह का निपटान कराने में विफल है।
मुख्य सडक़ों के किनारे विवाह घरों का संचालन किया जा रहा है। आधा दर्जन के करीब विवाह घरों को छोडक़र किसी के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जिसमें छतरपुर रोड, ललितपुर और झांसी रोड के हालात इन दिनों देखने को मिल रहे है। घंटों जाम लगने में विवाह घरों के कर्मचारियों की जगह यातायात पुलिस को परेशान होना पड़ता है।
नगरपालिका और राजस्व विभाग शहर के विवाह घरों की मिलकर जांच करेगा। जो भी विवाह घर नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे है। उनका भौतिक सत्यापन करके कार्रवाई की जाएगी।
शहर के विवाह घरों के कचरा प्रबंधन और आपात कालीन सुविधाओं की जांच की जाएगी। जो नियमों के खिलाफ मिलेगा तो सुरक्षा की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी।
