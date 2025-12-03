Patrika LogoSwitch to English

टीकमगढ़

शहर में 28 से अधिक संचालित हो रहे विवाह घर, कई के पास नहीं है सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था

टीकमगढ़ शहर में संचालित हो रहे २८ से अधिक विवाह घरों में सुरक्षा और स्वच्छता मानदंडों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इनमें महत्वपूर्ण नियम और सुरक्षा उपायों की कमी है। इसमें मुख्य चिंता यह है कि कई विवाह घरों में सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं और [&hellip;]

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 03, 2025

अग्नि शमन यंत्र के साथ इमरजेंसी जैसे नंबर भी गायब, पार्किंग व्यवस्था भी फैल

अग्नि शमन यंत्र के साथ इमरजेंसी जैसे नंबर भी गायब, पार्किंग व्यवस्था भी फैल

टीकमगढ़ शहर में संचालित हो रहे २८ से अधिक विवाह घरों में सुरक्षा और स्वच्छता मानदंडों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इनमें महत्वपूर्ण नियम और सुरक्षा उपायों की कमी है। इसमें मुख्य चिंता यह है कि कई विवाह घरों में सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं और पर्यावरणीय चिंताएं पैदा होती है।

शहर के व्यस्ततम मार्ग झांसी हाइवे, मऊरानीपुर, छतरपुर, सागर के साथ ललितपुर मार्ग किनारे २८ से अधिक विवाह घर संचालित हो रहे है। सरकारी कार्यालयों में लिखित का एरिया अलग दर्ज है और उपयोग उससे कई गुना किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा जोखिम भरी है। जिसकी जांच के लिए नगरपालिका और एसडीएम विभाग कतराता है। अगर भौतिक रूप से इनकी जांच की जाए तीन चार ही विवाह घर वैध और जीएसटी भरने वाले मिलेंगे।

सुरक्षा से खिलवाड

शहर के विवाह घरों के बाहर और अंदर इमरजेंसी सरकारी कार्यालयों की सूची चस्पा नहीं है। जो पुलिस या दमकल सेवा इन स्थानों पर आपातकालीन प्रतिक्रिया अपर्याप्त है। साथ ही अग्नि शमन यंत्रों की अनुपस्थिति एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है, जो आपात स्थिति में आग बुझाने की क्षमता को बाधित करती है। संबंधित विभाग के अधिकारियों का नियमित निरीक्षण नहीं होने के कारण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था, पर्यावरण को नुकसान

विवाह घरों में सूखे और गीले कचरे के प्रबंधन के लिए उचित स्थानों की कमी पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह समस्या मुख्य रूप से आयोजन के पैमाने, जागरूकता की कमी और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न होती है। हाला ही में नगरपालिका अपशिष्ट संग्रह का निपटान कराने में विफल है।

सडक़ों पर पार्किंग, यातायात होता बाधित

मुख्य सडक़ों के किनारे विवाह घरों का संचालन किया जा रहा है। आधा दर्जन के करीब विवाह घरों को छोडक़र किसी के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जिसमें छतरपुर रोड, ललितपुर और झांसी रोड के हालात इन दिनों देखने को मिल रहे है। घंटों जाम लगने में विवाह घरों के कर्मचारियों की जगह यातायात पुलिस को परेशान होना पड़ता है।

नगरपालिका और राजस्व विभाग शहर के विवाह घरों की मिलकर जांच करेगा। जो भी विवाह घर नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे है। उनका भौतिक सत्यापन करके कार्रवाई की जाएगी।

संस्कृति मुदित लिटौरिया, एसडीएम टीकमगढ़।

शहर के विवाह घरों के कचरा प्रबंधन और आपात कालीन सुविधाओं की जांच की जाएगी। जो नियमों के खिलाफ मिलेगा तो सुरक्षा की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी।

ओमपाल सिंह भदौरिया, सीएमओ नगरपालिका टीकमगढ़।

Published on:

03 Dec 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / शहर में 28 से अधिक संचालित हो रहे विवाह घर, कई के पास नहीं है सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था

Published on: 03 Dec 2025 04:03 pm

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

टीकमगढ़ मूंगफली के लिए बनेगा एक जिला एक उत्पाद, जिला प्रशासन शासन को भेजेंगा प्रस्ताव

पांच साल पहले निवाड़ी बन गया था अदरक के लिए एक जिला एक उत्पाद, नहीं लगती है मंडी
टीकमगढ़

छात्रों का सपना बनकर रह गया जिले के सीएम राइज

पांच सालों में न ३४ रूटों पर बसों की सुविधा मिल पाई और न ही नए भवनों में संचालित हुई कक्षाएं
टीकमगढ़

यात्रा मां के नाम का समापन, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें
टीकमगढ़

लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भागे रिश्वतखोर आरक्षक के साथ टीआई पर कार्रवाई

टीकमगढ़

उमा भारती बोलीं- जो मैं कह रही हूं…वही मान रहे CM मोहन यादव, मुझे नहीं बनना ‘मुख्यमंत्री…’

टीकमगढ़
