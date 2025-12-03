शहर में 28 से अधिक संचालित हो रहे विवाह घर, कई के पास नहीं है सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था

शहर के व्यस्ततम मार्ग झांसी हाइवे, मऊरानीपुर, छतरपुर, सागर के साथ ललितपुर मार्ग किनारे २८ से अधिक विवाह घर संचालित हो रहे है। सरकारी कार्यालयों में लिखित का एरिया अलग दर्ज है और उपयोग उससे कई गुना किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा जोखिम भरी है। जिसकी जांच के लिए नगरपालिका और एसडीएम विभाग कतराता है। अगर भौतिक रूप से इनकी जांच की जाए तीन चार ही विवाह घर वैध और जीएसटी भरने वाले मिलेंगे।