एक छात्र के साथ 8 से अधिक नकाबपोशों ने स्कूल के सामने की मारपीट, वीडियो वायरल

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक के सामने ८ से अधिक नाबालिग नकाबपोशों ने स्कूल की छुट्टी से बाहर आए ९ वीं के छात्र के साथ मारपीट कर दी। सभी नकाबपोश एक छात्र पर मारपीट के लिए टूट पड़े। दो नकाबपोश बाइक को स्टार्ट किए खड़े थे। इस बीच कोई भी व्यक्ति छात्र को बचाने नहीं आया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि सिविल ड्रेस में आए पुलिस जवानों ने दो नकाबपोशें को पकड़ लिया। उसकी पूछताछ पर कुछ और मारपीट करने वाले नबालिगों को पकड़ा है। उनसे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।