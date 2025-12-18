18 दिसंबर 2025,

टीकमगढ़

एक छात्र के साथ 8 से अधिक नकाबपोशों ने स्कूल के सामने की मारपीट, वीडियो वायरल

टीकमगढ़ गुरुवार की दोपहर १२.१० के करीब कुण्डेश्वर रोड स्थिति शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक के बाहर एक छात्र की ८ से अधिक नबावपोशों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। नकाबपोशो से जान बचाकर भागे छात्र के बचाव में कोई नहीं आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस [&hellip;]

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 18, 2025

पुलिस गश्त को लेकर पत्रिका ने किया था आगाह

पुलिस गश्त को लेकर पत्रिका ने किया था आगाह

टीकमगढ़ गुरुवार की दोपहर १२.१० के करीब कुण्डेश्वर रोड स्थिति शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक के बाहर एक छात्र की ८ से अधिक नबावपोशों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। नकाबपोशो से जान बचाकर भागे छात्र के बचाव में कोई नहीं आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने कुछ नकाबपोशों को पकड़ लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जबकि पत्रिका ने २० नवंबर को खबर प्रकाशित कर कॉलेज, क्रमांक एक और क्रमांक दो पर पुलिस गश्त लगाने का मामला उठाया था।

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक के सामने ८ से अधिक नाबालिग नकाबपोशों ने स्कूल की छुट्टी से बाहर आए ९ वीं के छात्र के साथ मारपीट कर दी। सभी नकाबपोश एक छात्र पर मारपीट के लिए टूट पड़े। दो नकाबपोश बाइक को स्टार्ट किए खड़े थे। इस बीच कोई भी व्यक्ति छात्र को बचाने नहीं आया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि सिविल ड्रेस में आए पुलिस जवानों ने दो नकाबपोशें को पकड़ लिया। उसकी पूछताछ पर कुछ और मारपीट करने वाले नबालिगों को पकड़ा है। उनसे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।

कई बार हो चुकी छात्रों के साथ मारपीट की घटनाएं

स्थानीय लोगों ने बताया कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक, क्रमांक दो और महाविद्यालय के सामने छात्रों के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। मारपीट का मामला पुलिस थाना तक भी पहुंचा है। स्थानीय लोगों की मांग की है गोघाट पर खड़ी पुलिस डायल को विवेकानंद चौक पर खड़ा किया जाए और स्कूल के शुभारंभ, इंटरबल और छुट्टी के समय पुलिस गश्त लगाई जाए। जिससे मारपीट की घटनाएं कम हो सके।

पत्रिका ने २० नवंबर को किया था खबर का प्रकाशन

महाविद्यालय, क्रमांक एक और क्रमांक दो के सामने आए दिन छात्रों के साथ मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए पत्रिका ने २० नवंबर को खबर का प्रकाशन किया था। इसमें एसडीओपी, तीन प्राचार्यों से सुरक्षा को लेकर चर्चा की थी। लेकिन उनके द्वारा कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और गुरुवार को एक छात्र के साथ मारपीट की घटना घटित हो चुकी है।

दोपहर १२.०५ के करीब स्कूल की छुट्टी हुई थी। उसी समय हमारे स्कूल के छात्र के साथ मारपीट की गई है। लेकिन छात्र ने कोई शिकायत नहीं की है।

डॉ सुनील श्रीवास्तव, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक टीकमगढ़।

स्कूल के बाहर छात्र के साथ नकाबपोशों ने मारपीट की है। पीडि़त और मारपीट करने वाले नाबालिग है। मारपीट करने वालों को पकड़ लिया है। उनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।

राहुल कटरे, एसडीओपी टीकमगढ़।

Published on:

18 Dec 2025 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एक छात्र के साथ 8 से अधिक नकाबपोशों ने स्कूल के सामने की मारपीट, वीडियो वायरल

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

नलों में नहीं, सडक़ों पर बह रहा पेयजल, रास्ते बने तालाब

पानी सप्लाई चालू कर भूल जाते है जिम्मेदार
टीकमगढ़

दो साल में भी सभी छात्रों की नहीं बन पाई अपार आईडी रफ्तार सुस्त

आवेदन के बाद भी इंतजार
टीकमगढ़

पार्किंग समस्या के समाधान के लिए सरकारी जमीन की तलाश, तहसीलदार को सौंपी जिम्मेदारी

शहर में बढ़ते यातायात दबाव से निपटने प्रशासन की नई पहल, वर्षों पुरानी योजनाएं अब तक फ ाइलों में ही सीमित
टीकमगढ़

देखरेख के अभाव में दम तोड़ता रौरइया का संस्कार दर्शन

लाखों की लागत से बने तामिया चित्र हुए गायब, २००९ से आज तक ताले में कैद
टीकमगढ़

जेल रोड पर वर्षों पुराने सरकारी बंगले जर्जर, असामाजिक तत्वों का बनता जा रहा अड्डा

पुराने सरकारी बंगले जर्जर
टीकमगढ़
