एक छात्र के साथ 8 से अधिक नकाबपोशों ने स्कूल के सामने की मारपीट, वीडियो वायरल

पुलिस गश्त को लेकर पत्रिका ने किया था आगाह
टीकमगढ़ गुरुवार की दोपहर १२.१० के करीब कुण्डेश्वर रोड स्थिति शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक के बाहर एक छात्र की ८ से अधिक नबावपोशों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। नकाबपोशो से जान बचाकर भागे छात्र के बचाव में कोई नहीं आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने कुछ नकाबपोशों को पकड़ लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। जबकि पत्रिका ने २० नवंबर को खबर प्रकाशित कर कॉलेज, क्रमांक एक और क्रमांक दो पर पुलिस गश्त लगाने का मामला उठाया था।
शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक के सामने ८ से अधिक नाबालिग नकाबपोशों ने स्कूल की छुट्टी से बाहर आए ९ वीं के छात्र के साथ मारपीट कर दी। सभी नकाबपोश एक छात्र पर मारपीट के लिए टूट पड़े। दो नकाबपोश बाइक को स्टार्ट किए खड़े थे। इस बीच कोई भी व्यक्ति छात्र को बचाने नहीं आया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि सिविल ड्रेस में आए पुलिस जवानों ने दो नकाबपोशें को पकड़ लिया। उसकी पूछताछ पर कुछ और मारपीट करने वाले नबालिगों को पकड़ा है। उनसे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक, क्रमांक दो और महाविद्यालय के सामने छात्रों के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। मारपीट का मामला पुलिस थाना तक भी पहुंचा है। स्थानीय लोगों की मांग की है गोघाट पर खड़ी पुलिस डायल को विवेकानंद चौक पर खड़ा किया जाए और स्कूल के शुभारंभ, इंटरबल और छुट्टी के समय पुलिस गश्त लगाई जाए। जिससे मारपीट की घटनाएं कम हो सके।
महाविद्यालय, क्रमांक एक और क्रमांक दो के सामने आए दिन छात्रों के साथ मारपीट की घटनाएं घटित हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए पत्रिका ने २० नवंबर को खबर का प्रकाशन किया था। इसमें एसडीओपी, तीन प्राचार्यों से सुरक्षा को लेकर चर्चा की थी। लेकिन उनके द्वारा कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और गुरुवार को एक छात्र के साथ मारपीट की घटना घटित हो चुकी है।
दोपहर १२.०५ के करीब स्कूल की छुट्टी हुई थी। उसी समय हमारे स्कूल के छात्र के साथ मारपीट की गई है। लेकिन छात्र ने कोई शिकायत नहीं की है।
स्कूल के बाहर छात्र के साथ नकाबपोशों ने मारपीट की है। पीडि़त और मारपीट करने वाले नाबालिग है। मारपीट करने वालों को पकड़ लिया है। उनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग