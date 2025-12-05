5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

टीकमगढ़

किसानों ने यूरिया खाद के लिए रुपए जमा करके कटवाए थे टोकन

टीकमगढ़ जिले में डीएपी और यूरिया खाद की सरल व्यवस्था कलेक्टर ने की थी। इसमें पहले रुपए जमा करके टोकन कटाओ और निश्चित तारीख पर खाद प्राप्त करो। लेकिन यह व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। एक महीने पहले कटवाए गए टोकन पर समिति और डबल लॉक वितरण केंद्र पर आज तक यूरिया खाद नहीं दिया [&hellip;]

टीकमगढ़

Akhilesh Lodhi

Dec 05, 2025

एक महीने से सोसायटी और डबल लॉक के लगा रहे चक्कर, न यूरिया मिला और न ही वापस मिले रुपए

एक महीने से सोसायटी और डबल लॉक के लगा रहे चक्कर, न यूरिया मिला और न ही वापस मिले रुपए

टीकमगढ़ जिले में डीएपी और यूरिया खाद की सरल व्यवस्था कलेक्टर ने की थी। इसमें पहले रुपए जमा करके टोकन कटाओ और निश्चित तारीख पर खाद प्राप्त करो। लेकिन यह व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। एक महीने पहले कटवाए गए टोकन पर समिति और डबल लॉक वितरण केंद्र पर आज तक यूरिया खाद नहीं दिया गया है। जिसके लिए किसान आज भी भटक रहा है।

डीएपी के बाद यूरिया खाद को लेकर किसानों की समस्या दिनदिनों बढ़ती हा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा विशाखा पट्टनम और छतरपुर, सागर से यूरिया मंगवाया जा रहा है। लेकिन कई केंद्रों पर कर्मचारियों की लापरवाही से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना था कि समय पर यूरिया खाद दिलाई जाए। जिससे गेंहू में लगने वाले पहली सिंचाई के गुरयाना का समाधान हो सके।

एक महीने पहले काट दिया यूरिया खाद का टोकन

हनुमान सागर के किसान बालकिशन राजपूत ने बताया कि नयाखेरा सोसायटी में चार बोरी यूरिया के लिए ३० अक्टूबर को टोकन कटवा लिया था। उसके रुपए भी जमा करवा लिए थे। उन चार यूरिया की बोरियों के लिए आज तक समिति और विपणन के चक्कर काट रहे है। जिम्मेदारों द्वारा न तो यूरिया दी जा रही है और न ही रुपए वापस किए जा रहे है। केंद्रों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए है। इस कारण से महंगे दामों में यूरिया खरीद ली है।

टोक न के बाद नहीं मिला डीएपी, जनसुनवाई में की शिकायत

खरगापुर के मनपसार निवासी किसान रामदास लोधी ने बताया कि अक्टूबर में डीएपी के लिए समिति पर टोकन कटवाया था। लाइनों में लगे, लेकिन डीएपी नहीं मिला। अब समिति वाले खाद और रुपए देने को तैयार नहीं है। मामले की शिकायत जनसुनवाई में भी की है। लेकिन समाधान नहीं किया जा रहा है। मामले में कृषि विभाग के उपसंचालक अशोक कुमार शर्मा से संपर्क किया गया। उन्हें खाद की व्यवस्थाओं को लेकर संदेश भेजा गया, लेकिन कोई जबाव नहीं दिया गया है।

जिन किसानों ने टोकन कटवा लिया और खाद नहीं मिला। उन किसानों को चिन्हित किया जाएगा। उनक ो खाद देने की चर्चा वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। जिससे समस्या का समाधान हो सके।

राजेश श्रीवास्तव, प्रबंधक, सहकारी मर्यादित बैंक टीकमगढ़।

05 Dec 2025 03:43 pm

टीकमगढ़

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

पांच साल की गारंटी वाली प्रधानमंत्री सडक़ डेढ़ साल में टूटी

५५.५९ लाख रुपए में दो किमी का सडक़ का हुआ था निर्माण, मरम्मत कार्य भी नहीं, अधिकारी मौन
टीकमगढ़

सुरक्षा उपकरणों के बिना काम कर रहे 270 सफाई कर्मचारी, रोज उठा रहे 10 से 11 टन कचरा

इनके पास न तो दस्ताने और जूते, रोज संक्रमण से लड़ रहे सफाई कर्मचारियों का नहीं हो रहा मेडिकल
टीकमगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री उमा ने कहा कि पूर्ण आहुति तभी, जब पूरा बुंदेलखंड होगा शराब मुक्त

सबको हनुमान जैसी शक्ति से आगे आना होगा, तभी होगा रामराज
टीकमगढ़

नई शिक्षा नीति बनी, लेकिन नहीं सुधरा स्कूलों में शिक्षा का स्तर

कक्षा एक से १२ वीं के छात्रों के लिए कोचिंग क्लासेस का लेना पड़ रहा सहारा
टीकमगढ़

शहर में 28 से अधिक संचालित हो रहे विवाह घर, कई के पास नहीं है सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था

अग्नि शमन यंत्र के साथ इमरजेंसी जैसे नंबर भी गायब, पार्किंग व्यवस्था भी फैल
टीकमगढ़
