एमपी में ‘400 करोड़’ की लागत से बनेगी ‘सड़क’, बजट को मिली मंजूरी

आपको बता दें कि, वर्तमान में ओरछा झांसी हाइवे ओरछा आने वाले श्रद्धालुओं का एकमात्र प्रमुख मार्ग है। किसी भी पर्व विशेष और पुष्य नक्षत्र पर पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के कारण हर बार इस सड़क पर लंबे जाम की परेशानी से लोगों को गुजरना पड़ता है। शादी-विवाह के सीजन में भी शाम के समय अक्सर इस मार्ग पर जाम की परेशानी सामने आती है। ऐसे में इस मार्ग को भी फोरलेन करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। यह मार्ग बनने से झांसी से ओरछा आने वालों को सुविधा होगी।