एमपी में ‘400 करोड़’ की लागत से बनेगी ‘सड़क’, बजट को मिली मंजूरी

फोटो- एआई जनरेटेड
MP News: मध्यप्रदेश के ओरछा में लंबे समय से चकरपुर तक सड़क मार्ग की मांग की जा रही थी। इसके लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। इस 19.40 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए सरकार ने 4061.94 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है। इस सड़क को टू लेन किया जाएगा। इसके निर्माण से ओरछा आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी और ओरछा-झांसी हाइवे का दबाव भी कम होगा।
इस सड़क के निर्माण के बाद ग्वालियर, सागर, ललितपुर, शिवपुरी और झांसी जिले की ओर से आने ओरछा-झांसी हाइवे वाले श्रद्धालु एवं पर्यटक ओरछा तिगैला से होकर सीधे चकरपुर से यह सड़क पकड़ कर ओरछा आ सकेंगे। ऐसे में ओरछा तिगैला से ओरछा तक की सड़क पर पड़ने वाले वाहनों का दबाव कम होगा तो यहां पर अक्सर होने वाली जाम की परेशानी से भी निजात मिलेगी।
वहीं बारिश के समय में बेतवा और जामनी नदी का जल स्तर बढ़ने से घुरारी नदी भी उफान पर आ जाती थी और ओरछा चकरपुर मार्ग बंद हो जाता था। अब इस पुल का भी निर्माण हो जाने से बारिश के समय में भी यह मार्ग बंद नहीं होगा। इसके साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव भी कम होगा।
आपको बता दें कि, वर्तमान में ओरछा झांसी हाइवे ओरछा आने वाले श्रद्धालुओं का एकमात्र प्रमुख मार्ग है। किसी भी पर्व विशेष और पुष्य नक्षत्र पर पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के कारण हर बार इस सड़क पर लंबे जाम की परेशानी से लोगों को गुजरना पड़ता है। शादी-विवाह के सीजन में भी शाम के समय अक्सर इस मार्ग पर जाम की परेशानी सामने आती है। ऐसे में इस मार्ग को भी फोरलेन करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। यह मार्ग बनने से झांसी से ओरछा आने वालों को सुविधा होगी।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग