6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

एमपी में ‘400 करोड़’ की लागत से बनेगी ‘सड़क’, बजट को मिली मंजूरी

MP News: ओरछा-चकरपुर के बीच 19.40 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए सरकार ने 4061.94 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Himanshu Singh

Dec 06, 2025

mp news

फोटो- एआई जनरेटेड

MP News: मध्यप्रदेश के ओरछा में लंबे समय से चकरपुर तक सड़क मार्ग की मांग की जा रही थी। इसके लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। इस 19.40 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए सरकार ने 4061.94 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है। इस सड़क को टू लेन किया जाएगा। इसके निर्माण से ओरछा आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी और ओरछा-झांसी हाइवे का दबाव भी कम होगा।

मिलेगी ये सुविधा

इस सड़क के निर्माण के बाद ग्वालियर, सागर, ललितपुर, शिवपुरी और झांसी जिले की ओर से आने ओरछा-झांसी हाइवे वाले श्रद्धालु एवं पर्यटक ओरछा तिगैला से होकर सीधे चकरपुर से यह सड़क पकड़ कर ओरछा आ सकेंगे। ऐसे में ओरछा तिगैला से ओरछा तक की सड़क पर पड़ने वाले वाहनों का दबाव कम होगा तो यहां पर अक्सर होने वाली जाम की परेशानी से भी निजात मिलेगी।

वहीं बारिश के समय में बेतवा और जामनी नदी का जल स्तर बढ़ने से घुरारी नदी भी उफान पर आ जाती थी और ओरछा चकरपुर मार्ग बंद हो जाता था। अब इस पुल का भी निर्माण हो जाने से बारिश के समय में भी यह मार्ग बंद नहीं होगा। इसके साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव भी कम होगा।

ओरछा-झांसी मार्ग पर जाम बड़ी परेशानी

आपको बता दें कि, वर्तमान में ओरछा झांसी हाइवे ओरछा आने वाले श्रद्धालुओं का एकमात्र प्रमुख मार्ग है। किसी भी पर्व विशेष और पुष्य नक्षत्र पर पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के कारण हर बार इस सड़क पर लंबे जाम की परेशानी से लोगों को गुजरना पड़ता है। शादी-विवाह के सीजन में भी शाम के समय अक्सर इस मार्ग पर जाम की परेशानी सामने आती है। ऐसे में इस मार्ग को भी फोरलेन करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। यह मार्ग बनने से झांसी से ओरछा आने वालों को सुविधा होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 06:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एमपी में ‘400 करोड़’ की लागत से बनेगी ‘सड़क’, बजट को मिली मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

’23 मीटर’ चौड़ी होगी सड़क, PWD ने शुरु किया सर्वे

टीकमगढ़

खाद लूट कांड में पुलिस ने तेज की जांच, संदिग्धों की पहचान में जुटी पुलिस महिलाओं की हुई पहचान

ट्रक में यूरिया खाद।
टीकमगढ़

20 और 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी दो शिक्षकों को संकुल प्रभारी ने भेजा कारण बताओ नोटिस, ई अटेंडेस नहीं कर रहे दर्ज

पोर्टल पर अब भी दर्ज नाम, ईअटेंडेंस में अनुपस्थिति का लगाया आरोप
टीकमगढ़

किसानों ने यूरिया खाद के लिए रुपए जमा करके कटवाए थे टोकन

एक महीने से सोसायटी और डबल लॉक के लगा रहे चक्कर, न यूरिया मिला और न ही वापस मिले रुपए
टीकमगढ़

पांच साल की गारंटी वाली प्रधानमंत्री सडक़ डेढ़ साल में टूटी

५५.५९ लाख रुपए में दो किमी का सडक़ का हुआ था निर्माण, मरम्मत कार्य भी नहीं, अधिकारी मौन
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.