निरस्त हुआ सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य, जनप्रतिनिधि और विभाग तीन साल में भी नहीं दिला पाए जमीन

जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर प्रशासन ने सिविल अस्पताल के लिए प्रारंभिक जमीन आवंटित की थी। वहां खुदाई के दौरान मिट्टी में अत्यधिक रेत और पानी पाया गया। तकनीकी तौर पर जमीन अस्पताल जैसी भारी संरचना के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त निकली। इस स्थिति में ठेकेदार ने सुरक्षा जोखिम बताते हुए काम करने से सीधे इनकार कर दिया। सूत्रों से खबर है कि यह भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई विभागीय दावा नहीं है।