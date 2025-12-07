साली की शादी के लिए नहीं दिए 2 लाख तो पत्नी ने आरक्षक का किया बुरा हाल

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आरक्षक को उसकी ही पत्नी ने अपने भाई व मां के साथ मिलकर पीट डाला। मारपीट की इस घटना में आरक्षक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़ित आरक्षक के बयान दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। बताया गया है कि आरक्षक ने साली की शादी के लिए पैसे देने से मना किया था और इसी कारण उसके साथ मारपीट की गई है।