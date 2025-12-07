7 दिसंबर 2025,

टीकमगढ़

साली की शादी के लिए नहीं दिए 2 लाख तो पत्नी ने आरक्षक का किया बुरा हाल

mp news: आरक्षक ने पैसे देने से मना किया तो पत्नी ने भाई और मां को बुलाया फिर सभी ने मिलकर की मारपीट...।

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Dec 07, 2025

tikamgarh

constable assaulted by wife family for refusing 2 lakh for sister in law wedding

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आरक्षक को उसकी ही पत्नी ने अपने भाई व मां के साथ मिलकर पीट डाला। मारपीट की इस घटना में आरक्षक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़ित आरक्षक के बयान दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। बताया गया है कि आरक्षक ने साली की शादी के लिए पैसे देने से मना किया था और इसी कारण उसके साथ मारपीट की गई है।

साली की शादी में 2 लाख देने से मना किया तो..

पीड़ित घायल आरक्षक राकेश सिंह के मुताबिक वो टीकमगढ़ थाने में पदस्थ है और उसकी पत्नी मनीषा की बहन की शादी है। 3 दिसंबर की रात पत्नी मनीषा ने बहन की शादी के लिए उससे दो लाख रुपये देने के लिए कहा । जब उसने पैसे देने से इंकार किया तो पत्नी ने विवाद किया और दूसरे दिन सुबह अपने भाई दर्शन जाटव और मां लक्ष्मी जाटव को घर पर बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर पहले तो उसके साथ विवाद किया और फिर मारपीट की।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

मारपीट में घायल आरक्षक राकेश सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि थाने में पदस्थ आरक्षक राकेश सिंह निवासी डबरा हाल निवास पृथ्वीपुर के साथ मारपीट की गई है। जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है। जल्द ही मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

Updated on:

07 Dec 2025 08:35 pm

Published on:

07 Dec 2025 07:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / साली की शादी के लिए नहीं दिए 2 लाख तो पत्नी ने आरक्षक का किया बुरा हाल

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

