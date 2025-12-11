जल संसाधन विभाग की लापरवाही से किसानों दिसंबर तक भी नहीं मिला सिंचाई का पानी

किसानों का कहना कि सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत नवंबर के मध्य में थी, लेकिन उस समय भी पानी नहीं छोड़ा गया। लगातार मांग और शिकायतों के बाद भी विभाग ने अब तक पाइप लाइन ठीक कराने और समय पर पानी उपलब्ध कराने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। परेशान किसान अब अपनी फ सल बचाने के लिए कुएं और ट्यूब वेल का सहारा लेने को मजबूर है। जिससे उनकी लागत और बढ़ रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बान सुजारा से पानी सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।