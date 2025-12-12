किसानों की दुर्दशा पर कथा में उठाया सवाल भगवान शिव पार्वती विवाह प्रसंग का हुआ वर्णन

प्रवचन में उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है। लोगों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए सनातन परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का ध्वज कभी नीचे नहीं होना चाहिए। हमारी परंपराएं हमें पहचान देती है और इन्हें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही गऊ माता की महिमा का वर्णन किया।