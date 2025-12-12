दो करोड़ के फु टपाथ और पांच करोड़ की सडक़, दोनों की गुणवत्ता पर सवाल

नगरपालिका की अनदेखी, ठेकेदारों की मनमानी से अधूरे और कमजोर निर्माण
टीकमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों की लागत से चल रहे दो बड़े निर्माण कार्य महेंद्र सागर तालाब बायपास का फु टपाथ और वृंदावन तालाब मार्ग की डिवाइडर युक्त सडक़ गुणवत्ता संकट में फंस गए है। शहर के अंतिम छोर को सुंदर दिखाने की कवायद तो जारी है, लेकिन निर्माण गुणवत्ता पर नपा का ध्यान न होने से लाखों लोगों की सुरक्षा और करोड़ों की सार्वजनिक राशि दोनों खतरे में पड़ रही है।
महेंद्र सागर तालाब के बायपास किनारे करोड़ों रुपए खर्च कर पार्क व सौंदर्यीकरण कार्य कराए गए थे। इन कार्यों को लेकर पहले ही शिकायतें नगरीय प्रशासन विभाग तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके दो करोड़ की लागत से बन रहे फु टपाथ व पत्थर पिचिंग कार्य में भारी गड़बडिय़ां नजर आ रही है। हालांकि अभी तालाब किनारे पत्थरों की पिचिंग अभी अधूरी पड़ी है। विभागीय नापतौल सिर्फ कागजों दिखाई दे रही है। नगरवासियों का आरोप है कि पत्थरों की गुणवत्ता बेहद कमजोर है, गहराई कम है और ठेकेदार बिना किसी निगरानी के मनमर्जी तरीके से काम कर रहे है
बायपास किनारे पहले सुरक्षा के लिए लोहे की रेलिंग और पाइप लगाए गए थे। अब इन्हें हटाकर दो करोड़ का फु टपाथ स्वीकृत किया गया। पर छह महीने से जारी निर्माण में कई जगह लापरवाही साफ दिख रही है। फुटपाथ पर तालाब किनारे दीवार निर्माण की गई है। कई जगह नींव कमजोर है जो बारिश या दबाव में धंसने का खतरा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना सुपर विजन के बनने वाला यह फु टपाथ भविष्य में खतरा बन सकता है।
बैकुंठी से झिरकी बगिया तक बनने वाली डिवाइडर युक्त सडक़ की अनुमानित लागत पांच करोड़ है। लेकिन डेढ़ साल बाद भी काम अधूरा है। बैकुंठी से डुमरऊ तिराहा तक डामरीकरण हो गया है और डुमरऊ से वृंदावन तालाब तक निर्माणधीन है। अभी तालाब किनारे सीमेंट की दीवार निर्माण की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना था कि शहर के बाहरी क्षेत्रों को सुंदर बनाने की योजना कागजों में अच्छी दिखती है, लेकिन जमीन पर कमजोर और लापरवाही भरा काम जनता के विश्वास को लगातार चोट पहुंचा रहा है
महेंद्र सागर तालाब किनारे फुटपाथ और पत्थरों की पिचिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं वृंदावन तालाब के किनारे की सडक़ का निर्माण कार्य भी जारी है। दोनों की गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है। अगर ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही की जाती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
दीपक विश्वकर्मा, उपयंत्री नगरपालिका टीकमगढ़।
