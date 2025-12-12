दो करोड़ के फु टपाथ और पांच करोड़ की सडक़, दोनों की गुणवत्ता पर सवाल

महेंद्र सागर तालाब के बायपास किनारे करोड़ों रुपए खर्च कर पार्क व सौंदर्यीकरण कार्य कराए गए थे। इन कार्यों को लेकर पहले ही शिकायतें नगरीय प्रशासन विभाग तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके दो करोड़ की लागत से बन रहे फु टपाथ व पत्थर पिचिंग कार्य में भारी गड़बडिय़ां नजर आ रही है। हालांकि अभी तालाब किनारे पत्थरों की पिचिंग अभी अधूरी पड़ी है। विभागीय नापतौल सिर्फ कागजों दिखाई दे रही है। नगरवासियों का आरोप है कि पत्थरों की गुणवत्ता बेहद कमजोर है, गहराई कम है और ठेकेदार बिना किसी निगरानी के मनमर्जी तरीके से काम कर रहे है