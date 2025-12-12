12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

दो करोड़ के फु टपाथ और पांच करोड़ की सडक़, दोनों की गुणवत्ता पर सवाल

टीकमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों की लागत से चल रहे दो बड़े निर्माण कार्य महेंद्र सागर तालाब बायपास का फु टपाथ और वृंदावन तालाब मार्ग की डिवाइडर युक्त सडक़ गुणवत्ता संकट में फंस गए है। शहर के अंतिम छोर को सुंदर दिखाने की कवायद तो जारी है, लेकिन निर्माण गुणवत्ता पर नपा का ध्यान न [&hellip;]

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 12, 2025

नगरपालिका की अनदेखी, ठेकेदारों की मनमानी से अधूरे और कमजोर निर्माण

नगरपालिका की अनदेखी, ठेकेदारों की मनमानी से अधूरे और कमजोर निर्माण

टीकमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों की लागत से चल रहे दो बड़े निर्माण कार्य महेंद्र सागर तालाब बायपास का फु टपाथ और वृंदावन तालाब मार्ग की डिवाइडर युक्त सडक़ गुणवत्ता संकट में फंस गए है। शहर के अंतिम छोर को सुंदर दिखाने की कवायद तो जारी है, लेकिन निर्माण गुणवत्ता पर नपा का ध्यान न होने से लाखों लोगों की सुरक्षा और करोड़ों की सार्वजनिक राशि दोनों खतरे में पड़ रही है।

महेंद्र सागर तालाब के बायपास किनारे करोड़ों रुपए खर्च कर पार्क व सौंदर्यीकरण कार्य कराए गए थे। इन कार्यों को लेकर पहले ही शिकायतें नगरीय प्रशासन विभाग तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके दो करोड़ की लागत से बन रहे फु टपाथ व पत्थर पिचिंग कार्य में भारी गड़बडिय़ां नजर आ रही है। हालांकि अभी तालाब किनारे पत्थरों की पिचिंग अभी अधूरी पड़ी है। विभागीय नापतौल सिर्फ कागजों दिखाई दे रही है। नगरवासियों का आरोप है कि पत्थरों की गुणवत्ता बेहद कमजोर है, गहराई कम है और ठेकेदार बिना किसी निगरानी के मनमर्जी तरीके से काम कर रहे है

फु टपाथ निर्माण में मनमानी, छह महीने में भी नहीं दिखी मजबूती

बायपास किनारे पहले सुरक्षा के लिए लोहे की रेलिंग और पाइप लगाए गए थे। अब इन्हें हटाकर दो करोड़ का फु टपाथ स्वीकृत किया गया। पर छह महीने से जारी निर्माण में कई जगह लापरवाही साफ दिख रही है। फुटपाथ पर तालाब किनारे दीवार निर्माण की गई है। कई जगह नींव कमजोर है जो बारिश या दबाव में धंसने का खतरा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना सुपर विजन के बनने वाला यह फु टपाथ भविष्य में खतरा बन सकता है।

वृंदावन तालाब रोड, डेढ़ साल से लटकी पांच करोड़ की सडक़

बैकुंठी से झिरकी बगिया तक बनने वाली डिवाइडर युक्त सडक़ की अनुमानित लागत पांच करोड़ है। लेकिन डेढ़ साल बाद भी काम अधूरा है। बैकुंठी से डुमरऊ तिराहा तक डामरीकरण हो गया है और डुमरऊ से वृंदावन तालाब तक निर्माणधीन है। अभी तालाब किनारे सीमेंट की दीवार निर्माण की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना था कि शहर के बाहरी क्षेत्रों को सुंदर बनाने की योजना कागजों में अच्छी दिखती है, लेकिन जमीन पर कमजोर और लापरवाही भरा काम जनता के विश्वास को लगातार चोट पहुंचा रहा है

महेंद्र सागर तालाब किनारे फुटपाथ और पत्थरों की पिचिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं वृंदावन तालाब के किनारे की सडक़ का निर्माण कार्य भी जारी है। दोनों की गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है। अगर ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही की जाती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

दीपक विश्वकर्मा, उपयंत्री नगरपालिका टीकमगढ़।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 07:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / दो करोड़ के फु टपाथ और पांच करोड़ की सडक़, दोनों की गुणवत्ता पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों की दुर्दशा पर कथा में उठाया सवाल भगवान शिव पार्वती विवाह प्रसंग का हुआ वर्णन

शिव पार्वती विवाह प्रसंग का वर्णन
टीकमगढ़

ग्राम पंचायत और एमपीआरडीसी के बीच खींचतान से अटका विकास

कुण्डेश्वर रोड पर दो साल से अधूरा पड़ा काम, श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही परेशानी
टीकमगढ़

जल संसाधन विभाग की लापरवाही से किसानों दिसंबर तक भी नहीं मिला सिंचाई का पानी

टूटी पड़ी पाइप लाइन और बॉक्स, सुनने का तैयार नहीं अधिकारी
टीकमगढ़

अवैध नल कनेक्शनों पर नगर पालिका की कार्रवाई शुरू

वैध कनेक्शन की राशि कराई जमा और १२ पर की कार्रवाई
टीकमगढ़

कॉलेज प्राचार्य के साथ छात्र व साथियों ने की मारपीट

प्रोफेसर पहुंचे एसपी ऑफि स, कार्रवाई की मांग तेज
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.