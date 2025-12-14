सौंदर्यीकरण फेल, डिवाइडरों पर नगरपालिका की लापरवाही भारी

तीन दिन पहले ढोगा क्षेत्र में एक भारी वाहन डिवाइडर से टकरा गया। जिससे डिवाइडर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके बावजूद न तो चेतावनी संकेत लगाए गए और न ही टूटे डिवाइडरों को हटाने या सुधारने की पहल की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय ये टूटे डिवाइडर साफ नजर नहीं आते, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है।