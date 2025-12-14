दो सडक़ों पर हर दिन जोखिम में जाने, लेकिन कार्रवाई शून्य

जानकारी के अनुसार इन सडक़ों पर अंधे मोड़, चेतावनी संकेतों का अभाव और गति नियंत्रण की व्यवस्था न होने के कारण वाहन चालक अचानक सामने आने वाले वाहनों को समय रहते नहीं देख पाते। जिससे टकराव की घटनाएं बढ़ रही है। वहीं सडक़ किनारे किए गए अवैध कब्जों के कारण मार्ग संकरा हो गया है। जिससे पैदल यात्रियों और दोपहिया चालकों के लिए जोखिम और भी बढ़ गया है। लगातार हो रहे इन हादसों ने सडक़ सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।