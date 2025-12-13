एमपी में फिर हुई पिटाई, टीकमगढ़ में खाद लेने आए किसान को अफसर ने थप्पड़ मारा

Tikamgarh- एमपी में किसान जहां खाद के लिए परेशान हो रहे हैं वहीं पुलिस व प्रशासन उनके साथ मारपीट पर उतारु हो रहा है। इस साल ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। शनिवार को एक बार फिर किसानों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बेरुखी का मामला सामने आया। प्रदेश के टीकमगढ़ में एक किसान को अफसर ने थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, उसे खाद की लाइन से भी हटा दिया। कई दिनों से खाद के लिए परेशान हो रहे किसान के साथ मारपीट से लोगों में आक्रोश फैल गया है। इधर आरोपी अफसर ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है।