एमपी में फिर हुई पिटाई, टीकमगढ़ में खाद लेने आए किसान को अफसर ने थप्पड़ मारा

टीकमगढ में किसान को खाद की लाइन से भी बाहर हटा दिया- file pic
Tikamgarh- एमपी में किसान जहां खाद के लिए परेशान हो रहे हैं वहीं पुलिस व प्रशासन उनके साथ मारपीट पर उतारु हो रहा है। इस साल ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। शनिवार को एक बार फिर किसानों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बेरुखी का मामला सामने आया। प्रदेश के टीकमगढ़ में एक किसान को अफसर ने थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, उसे खाद की लाइन से भी हटा दिया। कई दिनों से खाद के लिए परेशान हो रहे किसान के साथ मारपीट से लोगों में आक्रोश फैल गया है। इधर आरोपी अफसर ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है।
प्रदेशभर में खाद की किल्लत मची हुई है। किसान कई दिनों तक परेशान होते हैं, घंटों में लाइन में लगते हैं और आखिरकार उन्हें निराश लौटा दिया जाता है। खाद के लिए किसानों की पत्नी, बेटे और यहां तक कि बेटियां भी लाइन में लग रही हैं।
पिछले दिनों खाद लेने के लिए कतार में खड़ी एक छात्रा को एक महिला अधिकारी ने चांटा रसीद दिया था। ऐसी ही घटना
टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ में घटी जहां खाद लेने के लिए लाइन में खड़े एक किसान को तहसीलदार ने थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान को खाद की लाइन से भी बाहर हटा दिया।
तहसीलदार अनिल गुप्ता पर मारपीट करने के साथ ही किसानों के साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगाया गया है। उन्होंने एक किसान को थप्पड़ मारा और खाद लेने की लाइन में लगे कई किसानों को कतार से हटा दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है हालांकि तहसीलदार अनिल गुप्ता इसपर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं।
