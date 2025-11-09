एमपी के 8 शहरों में जल्द दौड़ेंगी 972 बसें, केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की मिली मंजूरी

E Bus- मध्यप्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 8 शहरों में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसेें दौड़ेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 900 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के इन शहरों में डीजल ईंधन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बसों के शीघ्र संचालन के लिए शहरों में तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस डिपो और चार्जिंग आदि से जुड़े सभी कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बसों का संचालन किया जाएगा।