एमपी के 8 शहरों में जल्द दौड़ेंगी 972 बसें, केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की मिली मंजूरी

E Bus- एमपी में बस यात्रियों की बढ़ेगी सुविधा, 8 शहरों में ई बसों की केंद्र से मिली मंजूरी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 09, 2025

Centre approves 972 e-buses in 8 cities of MP

एमपी के 8 शहरों में 972 ई बसों की केंद्र से मिली मंजूरी - File Pic

E Bus- मध्यप्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 8 शहरों में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसेें दौड़ेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 900 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के इन शहरों में डीजल ईंधन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बसों के शीघ्र संचालन के लिए शहरों में तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस डिपो और चार्जिंग आदि से जुड़े सभी कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बसों का संचालन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के 8 नगर निगमों को नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन 8 शहरों में 972 बसें संचालित की जाएंगी। जिन नगर निगमों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी उनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, देवास और सतना शामिल है।

पीएम ई बस सेवा के लिए प्रदेश में चार्जिंग पाइंट बनाने के लिए पूरी राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए बस डिपो का निर्माण संबंधित नगरीय निकाय कराएंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राशि दी जा रही है।

किन शहरों में कितनी ई-बसें स्वीकृत हुई

केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 8 शहरों में ई-बसों की मंजूरी देने के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने ई-बस सेवा का संचालन शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए नगर निगम आयुक्तों को बस डिपो निर्माण कार्य और चार्जिंग स्टेशन से जुड़े सभी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों में भोपाल में 195, इंदौर में 270, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 200, उज्जैन में 100, सागर में 32, देवास में 55 और सतना में 20 ई-बसों की मंजूरी मिली है।

Published on:

09 Nov 2025 08:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 8 शहरों में जल्द दौड़ेंगी 972 बसें, केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की मिली मंजूरी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

