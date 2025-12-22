Forest fair- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों जड़ी-बूटियों और वन उत्पादों की जमकर बिक्री हो रही है। यहां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2025 लगा है जहां खरीदी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मध्यप्रदेश के वन विभाग के तत्वावधान में यह मेला लगाया गया है जिससे यहां मिलनेवाली सभी सामग्रियों की शुद्धता पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। इससे वन व आयुर्वेदिक उत्पादों की जबर्दस्त बिक्री हो रही है। यहां शिलाजित जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट की खूब डिमांड है। वन मेले में आयुर्वेदिक चिकित्सकों और पारम्परिक नाड़ी वैद्यों द्वारा निशुल्क जांच की भी व्यवस्था है। यहां अनेक आकर्षक प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और रोज विभिन्न कल्चरल प्रोगाम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन सब कारणों से अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के प्रति लोगों का उत्साह कम होता नज़र नहीं आ रहा है।