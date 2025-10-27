एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश

Loan- मध्यप्रदेश में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए इस शून्य प्रतिशत फसल ऋण योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अब राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा। समय पर कर्ज चुकानेवाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप यह अनुदान दिया जाएगा।