20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भाजपा के पूर्व मंत्री की कांग्रेस नेत्री से चौथी शादी की तस्वीरें वायरल, सोमवार को करेंगे चौंकाने वाला खुलासा

MP News : भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी की कांग्रेस नेत्री पल्लवीराज जोशी के साथ शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस मामले में पत्रिका.कॉम से बातचीत में उन्होंने कहा कि, सोमवार को राजधानी भोपाल पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरे मामले पर स्पष्टिकरण देंगे।

4 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 20, 2025

MP News

दीपक जोशी की शादी की तस्वीरें वायरल (Photo Source- Vrajesndra Shukla X Handle)

MP News :मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय सक्रिय रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि, इस बार चर्चा का विषय उनका निजी जीवन है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ-साथ पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की क और शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खास बात ये है कि, जिसे महिला के साथ दीपक जोशी की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो कोई और नहीं, बल्कि कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज सक्सेना हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में दीपक जोशी पल्लवी की मांग में सिंदूर, उन्हें अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि, पत्रिका.कॉम इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता।

तस्वीरें वायरल होने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में अनाधिकृत दावे किए जा रहे हैं कि, दीपक जोशी और पल्लवी राज सक्सेना की शादी 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि, ये एक सादे ढंग से किया गया समारोह है। ये भी दावा किया जा रहा है कि, शादी की तस्वीरें सबसे पहले पल्लवी ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थीं, लकिन बाद में उन्हें डिलीट कर दिया गया, लेकिन तबतक कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। लेकिन, बीते 18 दिसंबर को कांग्रेस नेता वृजेंद्र शुक्ला ने शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दीपक जोशी को शादी की बधाई दे दी। इसके बाद मामले ने सार्वजनिक तूल पकड़ लिया। राजनीतिक गलियारों से लेकर आमजन के बीच प्रदेश में मानों अब यही सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है।

जोशी बोले- 'मैं अटल बिहारी को भगवान मानता हूं'

पत्रिका.कॉम द्वारा तस्वीरों के हवाले से पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक जोशी ने कहा, 'मैं अभी इसपर कोई बात नहीं कर सकता लेकिन, 22 तारीख को राजधानी भोपाल आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे मामले में स्पष्टिकरण दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि, ये राजनीतिक विरोधियों का षणयंत्र है। हालांकि, उन्होंने ये जरूर कहा कि, में स्पष्ट रूप से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपना भगवान मानता हूं और उनके शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कह सकता हूं कि, मैने गलतियां की है, पर बेईमानी नहीं की।'

जिनके साथ शादी की तस्वीरें, वो बोली- कौन जोशी मैं नहीं जानती

पत्रिका.कॉम ने तस्वीरों में दिखाई देने वाली महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवीराज सक्सेना से संपर्क करने की कोशिश की, पर उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार, पल्लवीराज का कहना है कि, वो न तो दीपक जोशी को जानती हैं और न ही उनके परिवार में किसी को। उन्होंने तस्वीरों को बी फर्जी बताया है, साथ ही शादी से भी इंकार किया है।

पहली पत्नी का कोविड में हुआ निधन

दीपक जोशी की निजी जिंदगी पहले भी काफी चर्चाओं रह चुकी है। उनकी पहली पत्नी विजया जोशी का साल 2021 में कोरोना महामारी के दौरान निधन हो गया था। उस समय ये खबर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही थी। पहली पत्नी के निधन के बाद दीपक जोशी का ये दूसरा विवाह बताया जा रहा है, हालांकि इसे लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। जबकि, दो अन्य महिलाओं उनकी पत्नी होने का दावा कर रही हैं।

अन्य विवाह को लेकर भी रही चर्चाएं

पल्लवी राज सक्सेना से शादी की तस्वीरें सामने आने से पहले दीपक जोशी का नाम दो अन्य महिलाओं के साथ विवाह की चर्चाएं भी सामने आ चुकी हैं। नम्रता जोशी का दावा है कि, वे दीपक जोशी की पत्नी हैं और उनके साथ उनके घर में रहती हैं। जबकि, अन्य महिला जो खुद को शिखा जोशी बताती हैं उनका शिखा मित्रा नाम है, का कहना है कि, उन्होंने 2016 में दीपक से शादी की थी। इन दोनों मामलों में विवाद इतना बढ़ा कि, बात अदालत तक पहुंच चुकी है।

2013 में बने थे मंत्री

दीपक जोशी ने साल 2013 में देवास जिले की हाटपिपल्या विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता मनोज चौधरी से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के कई विधायकों के भाजपा में जाने और कमलनाथ सरकार गिरने के बाद राजनीतिक समीकरण बदले।

उपचुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर दलबदल कर आए नेताओं को टिकट दिया, जिससे दीपक जोशी खुद को राजनीतिक रूप से अलग-थलग महसूस करने लगे। यही वो दौर रहा, जब उनका भाजपा से मोहभंग शुरू हो गया था। आखिरकार 2023 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन अब चर्चा है कि, वो दोबारा भाजपा में जाने के बारे में सोच रहे हैं।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट ने भाजपा के पक्ष में सुनाया फैसला, कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता मानने से किया इंकार, जाने पूरा मामला
इंदौर
High Court Order

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 02:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भाजपा के पूर्व मंत्री की कांग्रेस नेत्री से चौथी शादी की तस्वीरें वायरल, सोमवार को करेंगे चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छोटे से कमरे से शुरु किया काम, क्लाइंट से मिलने खुद ही जाते थे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ने बताया अपना संघर्ष

Jyotiraditya Scindia
भोपाल

IAS MEET: रिटायरमेंट के बाद भी दिखा जज्बा! ड्रैगन बोट रेस में उतरीं IAS मैडम, वायरल वीडियो ने मचाया धमाल

Retired IAS Officer Video Viral
भोपाल

21 दिसंबर को मौन रहेगी MP Police, 50 हजार से ज्यादा जवान और अधिकारी करेंगे ध्यान

MP Police meditation
भोपाल

बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है तगड़ा झटका, 10% से दाम ज्यादा बढ़ाने की तैयारी

Electricity Consumers Alert
भोपाल

पहली बार एमपी में महिला कैदियों के लिए शुरू होे रही OPEN JAIL

Open Jail Started soon for women prisoners in MP first time
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.