भाजपा के पूर्व मंत्री की कांग्रेस नेत्री से चौथी शादी की तस्वीरें वायरल, सोमवार को करेंगे चौंकाने वाला खुलासा

दीपक जोशी की शादी की तस्वीरें वायरल (Photo Source- Vrajesndra Shukla X Handle)
MP News :मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय सक्रिय रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर चर्चा में हैं। हालांकि, इस बार चर्चा का विषय उनका निजी जीवन है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ-साथ पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की क और शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खास बात ये है कि, जिसे महिला के साथ दीपक जोशी की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो कोई और नहीं, बल्कि कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज सक्सेना हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में दीपक जोशी पल्लवी की मांग में सिंदूर, उन्हें अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि, पत्रिका.कॉम इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता।
तस्वीरें वायरल होने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में अनाधिकृत दावे किए जा रहे हैं कि, दीपक जोशी और पल्लवी राज सक्सेना की शादी 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि, ये एक सादे ढंग से किया गया समारोह है। ये भी दावा किया जा रहा है कि, शादी की तस्वीरें सबसे पहले पल्लवी ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थीं, लकिन बाद में उन्हें डिलीट कर दिया गया, लेकिन तबतक कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। लेकिन, बीते 18 दिसंबर को कांग्रेस नेता वृजेंद्र शुक्ला ने शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दीपक जोशी को शादी की बधाई दे दी। इसके बाद मामले ने सार्वजनिक तूल पकड़ लिया। राजनीतिक गलियारों से लेकर आमजन के बीच प्रदेश में मानों अब यही सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है।
पत्रिका.कॉम द्वारा तस्वीरों के हवाले से पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक जोशी ने कहा, 'मैं अभी इसपर कोई बात नहीं कर सकता लेकिन, 22 तारीख को राजधानी भोपाल आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे मामले में स्पष्टिकरण दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि, ये राजनीतिक विरोधियों का षणयंत्र है। हालांकि, उन्होंने ये जरूर कहा कि, में स्पष्ट रूप से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपना भगवान मानता हूं और उनके शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कह सकता हूं कि, मैने गलतियां की है, पर बेईमानी नहीं की।'
पत्रिका.कॉम ने तस्वीरों में दिखाई देने वाली महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवीराज सक्सेना से संपर्क करने की कोशिश की, पर उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार, पल्लवीराज का कहना है कि, वो न तो दीपक जोशी को जानती हैं और न ही उनके परिवार में किसी को। उन्होंने तस्वीरों को बी फर्जी बताया है, साथ ही शादी से भी इंकार किया है।
दीपक जोशी की निजी जिंदगी पहले भी काफी चर्चाओं रह चुकी है। उनकी पहली पत्नी विजया जोशी का साल 2021 में कोरोना महामारी के दौरान निधन हो गया था। उस समय ये खबर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही थी। पहली पत्नी के निधन के बाद दीपक जोशी का ये दूसरा विवाह बताया जा रहा है, हालांकि इसे लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। जबकि, दो अन्य महिलाओं उनकी पत्नी होने का दावा कर रही हैं।
पल्लवी राज सक्सेना से शादी की तस्वीरें सामने आने से पहले दीपक जोशी का नाम दो अन्य महिलाओं के साथ विवाह की चर्चाएं भी सामने आ चुकी हैं। नम्रता जोशी का दावा है कि, वे दीपक जोशी की पत्नी हैं और उनके साथ उनके घर में रहती हैं। जबकि, अन्य महिला जो खुद को शिखा जोशी बताती हैं उनका शिखा मित्रा नाम है, का कहना है कि, उन्होंने 2016 में दीपक से शादी की थी। इन दोनों मामलों में विवाद इतना बढ़ा कि, बात अदालत तक पहुंच चुकी है।
दीपक जोशी ने साल 2013 में देवास जिले की हाटपिपल्या विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता मनोज चौधरी से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के कई विधायकों के भाजपा में जाने और कमलनाथ सरकार गिरने के बाद राजनीतिक समीकरण बदले।
उपचुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर दलबदल कर आए नेताओं को टिकट दिया, जिससे दीपक जोशी खुद को राजनीतिक रूप से अलग-थलग महसूस करने लगे। यही वो दौर रहा, जब उनका भाजपा से मोहभंग शुरू हो गया था। आखिरकार 2023 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन अब चर्चा है कि, वो दोबारा भाजपा में जाने के बारे में सोच रहे हैं।
