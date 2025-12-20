भाजपा के पूर्व मंत्री की कांग्रेस नेत्री से चौथी शादी की तस्वीरें वायरल, सोमवार को करेंगे चौंकाने वाला खुलासा

तस्वीरें वायरल होने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में अनाधिकृत दावे किए जा रहे हैं कि, दीपक जोशी और पल्लवी राज सक्सेना की शादी 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि, ये एक सादे ढंग से किया गया समारोह है। ये भी दावा किया जा रहा है कि, शादी की तस्वीरें सबसे पहले पल्लवी ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थीं, लकिन बाद में उन्हें डिलीट कर दिया गया, लेकिन तबतक कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। लेकिन, बीते 18 दिसंबर को कांग्रेस नेता वृजेंद्र शुक्ला ने शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दीपक जोशी को शादी की बधाई दे दी। इसके बाद मामले ने सार्वजनिक तूल पकड़ लिया। राजनीतिक गलियारों से लेकर आमजन के बीच प्रदेश में मानों अब यही सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है।