‘हल्दी की रस्म’ के बीच अचानक आई पुलिस… उठा ले गई दूल्हा, लहंगे में मंगेतर पहुंची थाने

MP News: शहर में हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया है। युवती के जरिए जाल बिछाकर एक युवक को अपहरण कर 8 लाख रुपए की मांग की गई। रकम नहीं देने पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। शिकायत मिलने के बाद कोहेफिजा थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश आकाश उर्फ भूरा को शादी के दिन और उसके साथी दो साथियों लाल घाटी निवासी आकाश उपाध्याय और राम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक अन्य युवती की तलाश जारी है, जो हनी ट्रैप में शामिल थी। थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया, गाडरवाड़ा निवासी राकेश खेमनिया उर्फ पुजारी ने मंगलवार रात को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे एक साजिश और हनी ट्रैप के तहत फंसाने की कोशिश की गई।