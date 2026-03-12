लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, कल 11 बजे करोड़ों खाते होंगे फुल

Ladli Behna Yojana 34th Installment: मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की मार्च महीने में 34वीं किस्त जारी होनी है। बता दें कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में प्रतिमाह आने वाली राशि का करोड़ों महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। पहले जहां ये राशि महीने के 5-7वें दिनों पर आती थी। वहीं फिर 5-10 तारीख को जारी कि जाने लगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सीएम मोहन यादव पात्र महिलाओं के खातों में 10-15 तारीख के बीच में राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। 10 तारीख से किस्त आने का लाडली बहनों का ये इंतजार कल 13 मार्च को खत्म हो जाएगा।