प्रधानमंत्री आवास योजना में भुगतान व्यवस्था बदली, पीएफ एमएस से हटकर अब स्पर्श पोर्टल से मिलेगी राशि

गरीबों को भी अमीर वर्ग की तरह पक्कें मकानों में रहने की सुविधा मिले, ताकि गरीब और ग्रामीण अंचल के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सके। उन्हें भी मूलभूत सुविधाओं से वचित नहीं होना पड़े। पक्की छत के नीचे रहकर वे अपने बच्चों को भी बेहतर वातावरण और सुविधाएं दे सके। इसके लिए सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मकानों, झुग्गियों में रह रहे लोगों को पक्की छत वाला स्वंय का मकान उपलब्ध कराने पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। लेकिन पिछले चार माह से जिले के ग्रामीण अंचल के हितग्राही पीएम आगस योजना में किश्त मिलने का इंतजार कर रहे है।