दो करोड़ की जल जीवन मिशन योजना बनी सफेद हाथी

जानकारी के अनुसार बुडेरा ग्राम पंचायत में बुडेरा, डूडयनखेरा और बरियाढोंगा मोहल्ला है। यहां के लिए दो करोड६४ लाख रुपए से जल जीवन मिशन योजना से टंकी निर्माण और पाइप लाइन बिछाई गई है। कनेक्शन भी दिए गए है, लेकिन टोटी नहीं लगाई है। टंकी निर्माण के दौरान अनियमितताएं की गई थी। जिसमें दरारे आ गई थी। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा तकनीकी सुधार कराने के बजाय केवल सीमेंट भरकर दरारों को ढक दिया गया। टंकी को भरने के लिए कुआं का निर्माण किया गया, लेकिन चालू नहीं किया गया।