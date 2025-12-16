दो करोड़ की जल जीवन मिशन योजना बनी सफेद हाथी

चार साल में सिर्फ एक दिन सप्लाई हुआ पानी
टीकमगढ़ बुडेरा में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई जल जीवन मिशन योजना ग्रामीणों की प्यास बुझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। बुडेरा गांव में करीब दो करोड़ ६४ लाख रुपए की लागत से बनी जल जीवन मिशन योजना से चार साल में सिर्फ एक दिन ही पानी की सप्लाई हो सकी। उसके बाद से पूरी व्यवस्था ठप पड़ी है।
ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन अधिकांश कनेक्शनों में टोटी, नल तक नहीं लगाई गई। नई बनी पानी की टंकी और पाइप लाइन मौजूद होने के बावजूद पानी की नियमित सप्लाई शुरू नहीं की गई। जिससे पूरी योजना बेकार पड़ी हुई है।
योजना के शुभारंभ के नाम पर एक दिन पानी छोडक़र औपचारिकता पूरी कर ली गई, लेकिन इसके बाद न तो तकनीकी खामियों को दूर किया गया और न ही दोवारा सप्लाई चालू की गई। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। जल जीवन मिशन योजना की गुणवत्ता और क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। अधूरी छोड़ी गई कमियों को तुरंत दूर किया जाए और दोषी ठेकेदार व अधिकारियों पर कार्रवाई कर नियमित जलापूर्ति शुरू की जाए, ताकि करोड़ों की योजना का वास्तविक लाभ ग्रामीणों को मिल सके।
जानकारी के अनुसार बुडेरा ग्राम पंचायत में बुडेरा, डूडयनखेरा और बरियाढोंगा मोहल्ला है। यहां के लिए दो करोड६४ लाख रुपए से जल जीवन मिशन योजना से टंकी निर्माण और पाइप लाइन बिछाई गई है। कनेक्शन भी दिए गए है, लेकिन टोटी नहीं लगाई है। टंकी निर्माण के दौरान अनियमितताएं की गई थी। जिसमें दरारे आ गई थी। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा तकनीकी सुधार कराने के बजाय केवल सीमेंट भरकर दरारों को ढक दिया गया। टंकी को भरने के लिए कुआं का निर्माण किया गया, लेकिन चालू नहीं किया गया।
बुडेरा ग्राम पंचायत की जल जीवन मिशन योजना को ग्राम पंचायत के सुपुर्द तीन दिन पहले कर दिया है। अभी टेस्टिंग कार्य चल रहा होगा। अगर चालू नहीं हुई तो चालू कराई जाएगी।
