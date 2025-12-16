16 दिसंबर 2025,

टीकमगढ़

दो करोड़ की जल जीवन मिशन योजना बनी सफेद हाथी

टीकमगढ़ बुडेरा में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई जल जीवन मिशन योजना ग्रामीणों की प्यास बुझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। बुडेरा गांव में करीब दो करोड़ ६४ लाख रुपए की लागत से बनी जल जीवन मिशन योजना से चार साल में सिर्फ एक दिन ही पानी की सप्लाई हो सकी।

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 16, 2025

चार साल में सिर्फ एक दिन सप्लाई हुआ पानी

चार साल में सिर्फ एक दिन सप्लाई हुआ पानी

टीकमगढ़ बुडेरा में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई जल जीवन मिशन योजना ग्रामीणों की प्यास बुझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। बुडेरा गांव में करीब दो करोड़ ६४ लाख रुपए की लागत से बनी जल जीवन मिशन योजना से चार साल में सिर्फ एक दिन ही पानी की सप्लाई हो सकी। उसके बाद से पूरी व्यवस्था ठप पड़ी है।

ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन अधिकांश कनेक्शनों में टोटी, नल तक नहीं लगाई गई। नई बनी पानी की टंकी और पाइप लाइन मौजूद होने के बावजूद पानी की नियमित सप्लाई शुरू नहीं की गई। जिससे पूरी योजना बेकार पड़ी हुई है।

तकनीकी खामियां नहीं की दूर

योजना के शुभारंभ के नाम पर एक दिन पानी छोडक़र औपचारिकता पूरी कर ली गई, लेकिन इसके बाद न तो तकनीकी खामियों को दूर किया गया और न ही दोवारा सप्लाई चालू की गई। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। जल जीवन मिशन योजना की गुणवत्ता और क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। अधूरी छोड़ी गई कमियों को तुरंत दूर किया जाए और दोषी ठेकेदार व अधिकारियों पर कार्रवाई कर नियमित जलापूर्ति शुरू की जाए, ताकि करोड़ों की योजना का वास्तविक लाभ ग्रामीणों को मिल सके।

२०२१ में हुआ था भूमि पूजन

जानकारी के अनुसार बुडेरा ग्राम पंचायत में बुडेरा, डूडयनखेरा और बरियाढोंगा मोहल्ला है। यहां के लिए दो करोड६४ लाख रुपए से जल जीवन मिशन योजना से टंकी निर्माण और पाइप लाइन बिछाई गई है। कनेक्शन भी दिए गए है, लेकिन टोटी नहीं लगाई है। टंकी निर्माण के दौरान अनियमितताएं की गई थी। जिसमें दरारे आ गई थी। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा तकनीकी सुधार कराने के बजाय केवल सीमेंट भरकर दरारों को ढक दिया गया। टंकी को भरने के लिए कुआं का निर्माण किया गया, लेकिन चालू नहीं किया गया।

बुडेरा ग्राम पंचायत की जल जीवन मिशन योजना को ग्राम पंचायत के सुपुर्द तीन दिन पहले कर दिया है। अभी टेस्टिंग कार्य चल रहा होगा। अगर चालू नहीं हुई तो चालू कराई जाएगी।

अनिल लगरखा, ईई पीएचई विभाग टीकमगढ़।

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / दो करोड़ की जल जीवन मिशन योजना बनी सफेद हाथी

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

हर मौसम में दुर्घटनाओं का अंदेशा, अब तक नहीं लगी सुरक्षा रेलिंग

बगैर रेलिंग की जमीनी हकीकत बता रहे पुल, बावजूद नहीं चेत रहा जिला प्रशासन
टीकमगढ़

शिक्षा व्यवस्था फेल एक सप्ताह से बंद स्कूल, छात्र रोज लौट कर हो रहे मायूस

सुकरतखेरा प्राथमिक शाला की शिक्षण व्यवस्था
टीकमगढ़

सौंदर्यीकरण फेल, डिवाइडरों पर नगरपालिका की लापरवाही भारी

जिम्मेदारों की लापरवाही से डिवाइडरों ने खोदी सुरक्षा की पहचान
टीकमगढ़

दो सडक़ों पर हर दिन जोखिम में जाने, लेकिन कार्रवाई शून्य

सडक़ सुरक्षा कागजों में सडक़ों पर हादसों का तांडव
टीकमगढ़

एमपी में फिर हुई पिटाई, टीकमगढ़ में खाद लेने आए किसान को अफसर ने थप्पड़ मारा

किसान को खाद की लाइन से भी बाहर हटा दिया
टीकमगढ़
