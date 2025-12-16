हर मौसम में दुर्घटनाओं का अंदेशा, अब तक नहीं लगी सुरक्षा रेलिंग

टीकमगढ़ से छतरपुर जिले को जोडऩे वाली मुख्य सडक़ पर उर नदी करमासन घाट के पास बहती है। इस मार्ग पर दो प्रमुख नदियां पड़ती है। पहली धसान नदी खरीला के पास और दूसरी उर नदी करमासन घाट के पास। करमासन घाट स्थित पुल पर आज तक सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों की जान हर समय जोखिम में रहती है। समय के साथ इस पुल की उपयोगिता और यातायात दोनों बढ़ते गए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की ओर जिम्मेदार विभागों का ध्यान अब तक नहीं गया।