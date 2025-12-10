फर्जीवाड़ा: गलत तरीके से शिक्षक को दे दिया 2 वेतनवृद्धि का लाभ

इस अनियमितता पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा द्वारा नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 लिपिक श्यामलाल मिश्रा ने शिक्षिका पदमा त्रिपाठी को कूटरचित तरीके से पात्र न होते हुए भी दो वेतनवृद्धि का लाभ दिया। अब सेवानिवृत्त होने के बाद जिला कोषालय में इस अनियमितता का खुलासा हो पाया, जिस पर शिक्षिका को किए गए भुगतान से 6 लाख 72 हजार 829 रुपए की वसूली प्रस्तावित की गई, जबकि शिक्षिका उस राशि को वापस न करते हुए क्लेम रुकने पर उच्च न्यायालय की शरण ले ली है।