एमपी कांग्रेस के तीन बड़े नेता बाल-बाल बचे, गाड़ियां टकराईं

काफिेले की गाड़ियां आपस में टकराईं (source-patrika)
mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और कांग्रेस के तीन बड़े नेता चोटिल होने से बच गए। घटना सीधी जिले के जमोड़ी थाना इलाके के पनागर के पास की है जहां कांग्रेस के तीन बड़े नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल के काफिले में शामिल तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। राहत की बात ये है कि तीन वाहनों की टक्कर में किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है।
सिंगरौली में अडानी के घीरौली कोल माइंस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल सड़क मार्ग से रीवा से सिंगरौली जा रहे थे। तीनों नेताओं की गाड़ियों की काफिला जैसे ही सीधी जिले के जमोडी थाना के पनवार में पहुंचा वैसे ही तीन वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत यह रही किसी को गंभीर चोटें नहीं आई जिसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके पर ही छोड़कर काफिला आगे की ओर रवाना हो गया।
सिंगरौली जिले के घीरौली में अडानी कोल माइंस के लिए 1397.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है जिसमें से 1335.35 हेक्टेयर घना वन क्षेत्र है। बताया गया है कि इस वन क्षेत्र में करीब 6 लाख पेड़ हैं जिन्हें कोल माइंस के लिए काटा जा रहा है और इसी बात का वहां के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता सिंगरौली पहुंचे और ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
