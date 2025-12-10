एमपी कांग्रेस के तीन बड़े नेता बाल-बाल बचे, गाड़ियां टकराईं

सिंगरौली में अडानी के घीरौली कोल माइंस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल सड़क मार्ग से रीवा से सिंगरौली जा रहे थे। तीनों नेताओं की गाड़ियों की काफिला जैसे ही सीधी जिले के जमोडी थाना के पनवार में पहुंचा वैसे ही तीन वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत यह रही किसी को गंभीर चोटें नहीं आई जिसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके पर ही छोड़कर काफिला आगे की ओर रवाना हो गया।