10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

एमपी कांग्रेस के तीन बड़े नेता बाल-बाल बचे, गाड़ियां टकराईं

mp news: रीवा से सिंगरौली जाते वक्त सीधी के पास आपस में टकराईं कांग्रेस नेताओं के काफिले की तीन गाड़ियां...।

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Shailendra Sharma

Dec 10, 2025

sidhi

काफिेले की गाड़ियां आपस में टकराईं (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और कांग्रेस के तीन बड़े नेता चोटिल होने से बच गए। घटना सीधी जिले के जमोड़ी थाना इलाके के पनागर के पास की है जहां कांग्रेस के तीन बड़े नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल के काफिले में शामिल तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। राहत की बात ये है कि तीन वाहनों की टक्कर में किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

रीवा से सिंगरौली जाते वक्त हादसा

सिंगरौली में अडानी के घीरौली कोल माइंस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल सड़क मार्ग से रीवा से सिंगरौली जा रहे थे। तीनों नेताओं की गाड़ियों की काफिला जैसे ही सीधी जिले के जमोडी थाना के पनवार में पहुंचा वैसे ही तीन वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत यह रही किसी को गंभीर चोटें नहीं आई जिसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके पर ही छोड़कर काफिला आगे की ओर रवाना हो गया।

अडानी कोल माइंस प्रोजेक्ट का हो रहा विरोध

सिंगरौली जिले के घीरौली में अडानी कोल माइंस के लिए 1397.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है जिसमें से 1335.35 हेक्टेयर घना वन क्षेत्र है। बताया गया है कि इस वन क्षेत्र में करीब 6 लाख पेड़ हैं जिन्हें कोल माइंस के लिए काटा जा रहा है और इसी बात का वहां के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता सिंगरौली पहुंचे और ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

ये भी पढ़ें

एमपी में 1 लाख रुपये के लिए पति ने पत्नी के प्राइवेट वीडियो किए वायरल
रीवा
REWA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 04:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / एमपी कांग्रेस के तीन बड़े नेता बाल-बाल बचे, गाड़ियां टकराईं

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षक को फर्जी तरीके से दे दिया 2 वेतनवृद्धि का लाभ

salary increments, mp news
सीधी

लाड़ली बहना योजना से बाहर हुई 500 से ज्यादा महिलाएं, नहीं मिलेगी राशि

Ladli Behna Yojana, Ladli Behna Yojana mp
सीधी

एमपी में सरकारी शिक्षक के पास मिले करोड़ों, आलीशान बंगला-चमचमाती कारें और…

SIDHI EOW
सीधी

MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा

EOW Raid Government Teacher Abhimanyu Singh Properties sidhi mp news
सीधी

एमपी में भाजपा सांसद के बेटे-बहू कलेक्टर चैंबर के बाहर ‘धरने’ पर बैठे

sidhi
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.