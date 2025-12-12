बड़ी खबर: MP के टाइगर रिजर्व में दो बाघ शावकों की मौत, कातिल का चला पता

Tiger Cubs Mysterious Death: सीधी के संजय टाइगर रिजर्व (Sanjay Tiger Reserve) के दुबरी परिक्षेत्र के उत्तर डेवा बीट में गुरुवार को दो बाघ शावक मृत मिले। मृत शावकों की पहचान टी-60 के शावकों के रूप में की गई है। उनकी उम्र लगभग 9 माह है। प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा कि शावकों की मृत्यु अन्य नर बाघ के हमले से हुई। हमले में शावकों के शरीर को गंभीर क्षति पहुंची है। घटना 10 एवं 11 दिसंबर की दरमियानी रात की है। (mp news)