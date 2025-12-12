बड़ी खबर: MP के टाइगर रिजर्व में दो बाघ शावकों की मौत, कातिल का चला पता

Two Tiger Cubs Mysterious Death in Sanjay Tiger Reserve (फोटो- Patrika.com)
Tiger Cubs Mysterious Death: सीधी के संजय टाइगर रिजर्व (Sanjay Tiger Reserve) के दुबरी परिक्षेत्र के उत्तर डेवा बीट में गुरुवार को दो बाघ शावक मृत मिले। मृत शावकों की पहचान टी-60 के शावकों के रूप में की गई है। उनकी उम्र लगभग 9 माह है। प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा कि शावकों की मृत्यु अन्य नर बाघ के हमले से हुई। हमले में शावकों के शरीर को गंभीर क्षति पहुंची है। घटना 10 एवं 11 दिसंबर की दरमियानी रात की है। (mp news)
टाइगर रिजर्व प्रबंधन का कहना है कि इस इलाके में नए नर बाघ की उपस्थिति की सूचना लगातार मिल रही है। डॉग स्क्वाड ने इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। शावकों का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों की टीम ने किया और उनका विसरा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनसीटीए) के प्रोटोकॉल के अनुसार जांच और कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि दो साल में संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की सख्या बढऩे से उनमें आपसी संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है।
प्राथमिक जॉच में शावकों की मृत्यु अन्य नर बाघ के हमले से होना प्रतीत हो रहीं है। बाघ के हमले में बाघ शावकों के शरीर को क्षति पहुंची है। इस क्षेत्र में नए नर बाघ की उपस्थिति की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है। डॉग स्क्वाड द्वारा आसपास की सर्चिग में कोई संदिग्ध चीज नहीं पाई गई है।
बाघ का पोस्टमार्टम तीन डाक्टरों के दल द्वारा किया गया है। बाघ शावकों का विसरा एकत्रित कर अग्रिम फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रोटोकॉल के अनुसार, एनटीसीए प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में अग्रिम कार्यवाही की जा रहीं है। (mp news)
