CM के आदेश ने मचाई खलबली, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का अब होगा भंडाफोड़!

CM orders probe in kukudrijhar panchayat corruption allegations (फोटो- Patrika.com)
Corruption Allegations: जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत कुकुड़ीझर में कथित भ्रष्टाचार (kukudrijhar panchayat corruption) के गंभीर आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए है।उपसरपंच मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जांच कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जनपद स्तर पर जांच समिति गठित कर दी गई है। इस कार्रवाई से पंचायत प्रशासन में खलबली मची है। (mp news)
विगत 23 जुलाई को उपसरपंच मुकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) को 6 बिदुओं पर आधारित विस्तृत शिकायती पत्र भेजा था। इसमें पंचायत सचिव प्रेमदास साकेत, उपयंत्री अजय शर्मा तथा सरपंच बृजेंद्र साकेत पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, फर्जी बिल, घटिया निर्माण और सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे।
शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया था कि दीपक साकेत और चंद्रभान साकेत के नाम से बिना कार्य किए फर्जी बिल लगावकार लाखों रुपए भुगतान करा लिया गया है। वहीं, अंबेडकर चौक से देवकरण साकेत के घर तक पहले से बनी पीसीसी सड़क को दोबारा स्वीकृत कराकर 4 लाख 41 हजार की लागत से निर्माण कराया जा रहा है।
स्कूल एवं पंचायत भवन परिसर में 3 लाख 73 हजार की लागत से घटिया पेवर ब्लॉक लगवाया गया है। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र में पहले से मौजूद बाउंड्रीवाल का पुनः स्वीकृत निर्माण लगभग 4 लाख 23 की राशि आहरित कर ली गई है। वहीं एक वर्ष से न तो ग्राम सभाएं न ही पंचायत बैठकें आयोजित की गई हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी ने 8 दिसंबर को तत्काल प्रभाव से दो अधिकारियों, सहायक यंत्री अतुल मिश्रा एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी राधेश्याम शाक्य को जांय अधिकारी नियुक्त कर दिया है। उन्हें सभी 6 बिंदुओं की स्थलीय जांच दस्तावेज सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरपंच-सचिव को जांच में सहयोग करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
पंचायत राज संचालनालय भोपाल ने 12 दिसंबर को जिला पंचायत सीधी को पत्र जारी कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पत्र में कहा गया कि सभी बिंदुओं की बिंदुवार जांच कर गंभीरता से प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अनुपालन न करने पर जवाबदेही तय की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।
सीएम कार्यालय ने 21 अगस्त को पत्र के माध्यम से पंचायतराज विभाग को सभी शिकायत बिंदुओं की जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद विवरण सीएम मॉनिट पोर्टल में दर्ज किया जाए। (mp news)
कार्यालय जिला पंचायत से प्राप्त पत्र के आधार पर कुकुड़ीझर में अनियमितताओं की जांच को टीम गठित कर दी गई है। उन्हें सभी 6 बिंदुओं की स्थलीय जांच, दस्तावेज सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।- चंदूलाल पनिका, सीईओ जनपद पंचायत सीधी
