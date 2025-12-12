CM के आदेश ने मचाई खलबली, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का अब होगा भंडाफोड़!

Corruption Allegations: जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत कुकुड़ीझर में कथित भ्रष्टाचार (kukudrijhar panchayat corruption) के गंभीर आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए है।उपसरपंच मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जांच कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जनपद स्तर पर जांच समिति गठित कर दी गई है। इस कार्रवाई से पंचायत प्रशासन में खलबली मची है। (mp news)