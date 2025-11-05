एमपी में पति ने काटा पत्नी की नाक का आगे का पूरा हिस्सा, हैरान करने वाली है वजह

घटना झाबुआ जिले के रानापुर के पाड़लवा गांव की है जहां रहने वाले 23 साल के राकेश ने पत्नी गीता बाई उम्र 22 साल पर ब्लेड से हमला कर उसकी नाक काट दी। पति-पत्नी दोनों ही मजदूरी करने के लिए गुजरात के संतरामपुर गए थे और वहां से मंगलवार को ही वापस लौटे थे। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़ित पत्नी गीता ने पुलिस को बताया कि शाम को पति शराब के नशे में धुत होकर घर आया था और विवाद करने लगा। कह रहा था चल तुझे तलाक देता हूं, इसी दौरान कहीं से वो ब्लैड ले आया और उस पर हमला कर दिया। नाक काट दी और हाथ में भी ब्लैड मारी। डंडे से भी मारपीट की। पत्नी गीता ने ये भी बताया कि वो किसी दूसरे से बात करती थी इसलिए पति नाराज था और पति ने बात करने से मना भी किया था।