एमपी में पति ने काटा पत्नी की नाक का आगे का पूरा हिस्सा, हैरान करने वाली है वजह

husband cuts wife nose front part got arrested
mp news: मध्यप्रदेश के झाबुआ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है यहां एक युवक ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की नाक काट दी। पति ने पत्नी के साथ डंडे से मारपीट भी की है। ब्लेड से पति ने पत्नी की नाक का आगे का पूरा हिस्सा काट दिया है। पत्नी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पत्नी की नाक का हिस्सा कटकर पूरी तरह से अलग हो गया है जो घटनास्थल पर भी नहीं मिला है।
घटना झाबुआ जिले के रानापुर के पाड़लवा गांव की है जहां रहने वाले 23 साल के राकेश ने पत्नी गीता बाई उम्र 22 साल पर ब्लेड से हमला कर उसकी नाक काट दी। पति-पत्नी दोनों ही मजदूरी करने के लिए गुजरात के संतरामपुर गए थे और वहां से मंगलवार को ही वापस लौटे थे। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़ित पत्नी गीता ने पुलिस को बताया कि शाम को पति शराब के नशे में धुत होकर घर आया था और विवाद करने लगा। कह रहा था चल तुझे तलाक देता हूं, इसी दौरान कहीं से वो ब्लैड ले आया और उस पर हमला कर दिया। नाक काट दी और हाथ में भी ब्लैड मारी। डंडे से भी मारपीट की। पत्नी गीता ने ये भी बताया कि वो किसी दूसरे से बात करती थी इसलिए पति नाराज था और पति ने बात करने से मना भी किया था।
घायल हालत में अस्पताल में भर्ती पत्नी गीता का ये भी कहना है कि वो अब पति के साथ नहीं रहना चाहती है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नाक का कटा हुआ हिस्सा घटनास्थल पर नहीं मिला है संभावना है कि उसे कोई जानवर खा गया है। गीता का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि पीड़ित के नाक के आगे का हिस्सा कट गया है स्किन भी नहीं बची है। ऐसे में उसे प्लास्टिक सर्जन के पास भेजने के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है।
बड़ी खबरेंView All
झाबुआ
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग