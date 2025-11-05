एमपी में 31 करोड़ की लागत से भोपाल-इंदौर हाईवे पर बनेगा फ्लाई ओवर

हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस दौरान कहा कि इस फ्लाई ओवर के बनने से भोपाल बायपास जंक्शन पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और साल 2028 में जब उज्जैन में सिंहस्थ होगा तो बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को कम करने में भी ये फ्लाई ओवर मददगार शामिल होगा। फ्लाई ओवर के ऊपर लाइट भी लगाई जाएंगी और सर्विस लेन का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं भूमिपूजन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि हुजूर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में शहरों जैसा विकास हो रहा है।