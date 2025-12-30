पंजाब में ‘जी राम जी’ के खिलाफ प्रस्ताव, शिवराज सिंह चौहान ने MNREGA को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय

शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल निवास पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Photo Source- Shivraj Gingh X Handle)
Shivraj Singh Chouhan Press Confrence : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित निवास पर 'जी रामजी' बिल को लेकर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा को भ्रष्टाचार का पर्याय कहते हुए पंजाब को करप्शन से ग्रसित बताया। इस दौरान उन्होंने जी रामजी बिल की विषेशताएं बताते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बता दें कि, पंजाब विधानसभा ने अभी-अभी विशेष सत्र आयोजित कर केंद्र सरकार की जी राम जी योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा- '20 साल पहले मनरेगा योजना आई थी। इससे पहले कई रोजगार योजनाएं थीं। फिर या तो उनका स्वरूप बदला या योजना का नाम बदला गया। मनरेगा योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीन या कॉन्ट्रेक्टर से काम हो रहा था। ओवर स्टेटमेंट बनाना, एक ही काम बार-बार करना ये सब हो रहा था। इसलिए इसपर सालभर से विचार चल रहा था।
शिवराज सिंह ने पंजाब को करप्शन से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि, पंजाब में आधे से ज्यादा गांवों का ऑडिट ही नहीं हुआ है। साथ ही, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जा रही। जबकि, मजदूर कह रहे हैं कि, उन्हें भुगतान ही नहीं मिल रहा।
उन्होंने 'जी रामजी' के फायदे गिनाते हुए कहा कि, इसमें पारदर्शिता रहेगी। खेती में बुवाई और कटाई के समय इस योजना के काम को राज्य स्थगित कर सकेंगे। संसद में विपक्ष ने जबरन का हल्ला किया। फिर भी दृढ़ता के साथ मैंने अपनी बात रखी। पंजाब में एक दिन का विधानसभा का सत्र हो रहा है, जिसमें इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि, ये संवैधानिक संसद व्यवस्था के खिलाफ है। ये अमर्यादित, अंधविरोध, अमर्यादित है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि, मनरेगा न विकास के लिए कारगर थी और न ही मजदूरों के लिए उपयोगी थी। पैसे का इस्तेमाल गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था, इसलिए विकसित भारत के लिए 'जी राम जी' योजना लाए हैं। अब मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 120 दिन हुई है। इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी किए जा रहे हैं। आगे जरूरत पड़ने पर बजट भी बढ़ाया जाएगा। मनरेगा में सहायक स्टाफ का वेतन न मिलने की शिकायतें मिलती थीं। इसलिए प्रशासनिक व्यय 6 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी किया गया है।
शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान 'मंत्री को ही योजना की जानकारी नहीं' पर कहा कि स्वर्गीय पीएम हों या राहुल बाबा, कल्पना लोक में रहते हैं। देश में तो रहते नहीं। अमित शाह और सीएम डॉ. मोहन यादव की तारीफ करते हुए शिवराज ने कहा कि, सीएम तेज गति से काम कर रहे हैं। मुझसे अधिक ऊर्जा है। इसी तेज गति से काम करते रहें, मेरी शुभकामना है। संघ को लेकर आए दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि, बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग