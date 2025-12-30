पंजाब में ‘जी राम जी’ के खिलाफ प्रस्ताव, शिवराज सिंह चौहान ने MNREGA को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि, मनरेगा न विकास के लिए कारगर थी और न ही मजदूरों के लिए उपयोगी थी। पैसे का इस्तेमाल गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था, इसलिए विकसित भारत के लिए 'जी राम जी' योजना लाए हैं। अब मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 120 दिन हुई है। इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी किए जा रहे हैं। आगे जरूरत पड़ने पर बजट भी बढ़ाया जाएगा। मनरेगा में सहायक स्टाफ का वेतन न मिलने की शिकायतें मिलती थीं। इसलिए प्रशासनिक व्यय 6 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी किया गया है।