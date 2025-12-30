टाइगर स्टेट में ही बाघों पर संकट, सिर्फ एक साल में हो चुकी 55 बाघों की मौत, एक्शन में आए सीएम

वन क्षेत्रों के आसपास मानव आवागमन को नियंत्रित करने और मानव-बाघ द्वंद्व को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने इस साल 145 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। ये योजना वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 में लागू होगी। ये फैसला प्रदेश में बाघों की संख्या में हुई तेज बढ़ोतरी मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। साल 2018 में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी, जबकि पिछले गणऩा के अनुसार ये बढ़कर 785 हो गई है।