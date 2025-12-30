30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

टाइगर स्टेट में ही बाघों पर संकट, सिर्फ एक साल में हो चुकी 55 बाघों की मौत, एक्शन में आए सीएम

Tigers Crisis In Tiger State : टाइगर स्टेट की उपाधि रखने वाले राज्य मध्य प्रदेश में सिर्फ इसी साल अबतक 55 बाघों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। खास बात ये है कि, इनमें 36 मामलों में शिकार की आशंका है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 30, 2025

Tigers Crisis In Tiger State

टाइगर स्टेट में ही बाघों पर संकट (Photo Source- Patrika)

Tigers Crisis In Tiger State : सरकार द्वारा बाघ संरक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके टाइगर स्टेट की उपाधि रखने वाले मध्य प्रदेश में सिर्फ इसी साल अबतक 55 बाघों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। खास बात ये है कि, इनमें 36 मामलों में शिकार की आशंका है। टाइगर स्टेट में इतनी बड़ी तादाद में बाघों की मौत ने वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

इधर, वन विभाग इन मौतों को स्वाभाविक बताते हुए तर्क दे रहा है कि, बाघ-शावकों का सर्वाइवल रेट 50 प्रतिशत से भी कम होता है। विभाग का ये भी कहना है कि प्रदेश में मौतों की तुलना में बाघों की कुल संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, अफसरों का ये तर्क मुख्यमंत्री मोहन यादव को संतुष्ट नहीं कर सका। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग से इसपर विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है।

शिकार की आशंका

एमपी में सिर्फ एक साल में हुई बाघों की मौतें अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विशेष तौर पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उससे सटे इलाकों में बाघों के शिकार की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर वन विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी किया है और मैदानी अमले को पूर्व के आदतन शिकारियों के संबंध में जानकारी रखने को कहा गया है।

सवालों के घेरे में वन विभाग

मध्य प्रदेश के वन बल प्रमुख वीएन अम्बाडे भी लगातार बाघों की मौतों पर सवाल उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार वन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए कई बाघों की मौत को पहले हादसा या प्राकृतिक कारण बताया गया, लेकिन अब इन्हें शिकार से जोड़कर देखा जा रहा है।

सख्त कार्रवाई होगी

पिछली बार हुई प्रदेश के बाघों की गणना के दौरान यहां 785 बाघ थे। आगामी वन्यजीव गणना में ये संख्या और बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। बावजूद इसके बाघों की लगातार मौतों को लेकर वन बल प्रमुख वी.एन अम्बाडे ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि, अब सिर्फ पत्राचार नहीं होगा, बल्कि लापरवाह और जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई भी होगी।

145 करोड़ की योजना को मंजूरी

वन क्षेत्रों के आसपास मानव आवागमन को नियंत्रित करने और मानव-बाघ द्वंद्व को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने इस साल 145 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। ये योजना वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 में लागू होगी। ये फैसला प्रदेश में बाघों की संख्या में हुई तेज बढ़ोतरी मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। साल 2018 में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी, जबकि पिछले गणऩा के अनुसार ये बढ़कर 785 हो गई है।

हाई अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक सुभरंजन सेन का कहना है कि, बाघों का सर्वाइवल रेट 50 प्रतिशत से भी कम होता है। रही शिकार की बात तो इसकी आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। हमने हाई अलर्ट जारी किया है। शिकारियों की धरपकड़ भी की जा रही है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

पंजाब में ‘जी राम जी’ के खिलाफ प्रस्ताव, शिवराज सिंह चौहान ने MNREGA को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय
भोपाल
Shivraj Singh Chouhan Press Confrence

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 02:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / टाइगर स्टेट में ही बाघों पर संकट, सिर्फ एक साल में हो चुकी 55 बाघों की मौत, एक्शन में आए सीएम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंजाब में ‘जी राम जी’ के खिलाफ प्रस्ताव, शिवराज सिंह चौहान ने MNREGA को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय

Shivraj Singh Chouhan Press Confrence
भोपाल

अब पढ़ाई के बाद नौकरी की गारंटी, कैंपस में ही होगी ट्रेनिंग

Barkatullah University
भोपाल

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को कहा ‘ सरदार पटेल’, सियासी हलचल तेज

Kailash Vijayvargiya comment to digvijay singh
भोपाल

साल 2026 में सरकार बढ़ाएगी पेंशन राशि, जल्द होगा फैसला

social security pension amount
भोपाल

देश के सबसे ठंडे शहरों में एमपी के 5 शहर, भोपाल 6वां सबसे सर्द मैदानी शहर, कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स-ट्रेनें कैंसिल

Coldest Cities In India
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.