मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को कहा ‘ सरदार पटेल’, सियासी हलचल तेज

अप्रेल में खत्म हो रहा दिग्गी का कार्यकाल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय का कार्यकाल अप्रेल 2026 में खत्म हो रहा है। कांग्रेस अपने कोटे से राज्यसभा में एक ही सदस्य भेज सकती है। सिंह के इस बयान को दांव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ साल से हाशिये पर रहे दिग्विजय के खाते में कमलनाथ सरकार गिरने का भी अप्रत्यक्ष दोष है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व भी ज्यादा उनसे ज्यादा खुश नहीं दिख रहा है।