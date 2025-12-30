मां-पापा और मामा 14 साल की उम्र से कर रहे जिस्म का सौदा, मुझे बहुत तकलीफ होती है…

MP News: रतलाम में माता-पिता और मामा की ज्यादतियों की शिकार युवती घर से भागी। (photo: Freepik)
MP News: मां…हर खतरे से अपने बच्चों बचाने के लिए खुद को झोंक देती है। पिता… उनकी सुरक्षा और ख्वाब पूरे करने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देता है। मामा..जिसके लाड़ पर भांजी इतराती है... लेकिन रतलाम में एक मां-पिता और मामा का इससे उलट चेहरा सामने आया है। जिसने शर्मसार तो किया ही, दिल भी मसोस कर रख दिया। रतलाम का ये मामला आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा...
मां ने पिता और मामा के साथ मिलकर 14 साल की उम्र से अपनी ही बेटी के जिस्म का सौदा कराना शुरू कर दिया। बरसों के यौन शोषण से तंग आई बेटी कॉलेज जाने के बहाने निकली और भोपाल आ पहुंची। यहां महिला थाने में शिकायत की। पहले तो पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फोन पर बेटी की मां से बात कराई तो पुलिस के होश उड़ गए। उसके आरोप सच निकले। महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने बताया, माता-पिता, दोनों मामा पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। किशोरी को पुलिस ने शेल्टर होम में भेजा है।
टीआइ दुबे ने युवती को घर भेजने के लिए रतलाम पुलिस के हवाले करने की बात कही। तब युवती बोली, रतलाम पुलिस के पास न भेजें। वो मुझे मेरे परिवार को सौंप देंगे। और घर वाले फिर से 200 रुपए में मेरा सौदा करेंगे।
मैं पढ़-लिखकर कुछ करना चाहती हूं। लेकिन मां, पापा और मामा ने मुझे जबरन देह व्यापार में धकेल दिया। जब 14 साल की थी, तब से घर पर ही वे रोज ग्राहक बुलाते थे। रुपए लेकर मुझे उनके पास भेज देते थे। मना करने पर मारपीट करते। धमकी देते। जैसे-तैसे 12वीं तक पढ़ाई पूरी की। लेकिन परिवार का दबाव और शोषण बढ़ता गया। आखिरकार लगातार मानसिक और शारीरिक यातना से टूट गई। भागकर भोपाल पहुंची।
मां: बेटी गलती हो गई। घर आ जाओ। अब ऐसा नहीं होगा।
बेटी: कितनी बार ऐसा ही वादा किया, फिर वैसा ही गंदा काम कराया। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए बेटी से प्यार से बात कर रही हो।
मां: नहीं बेटा।
बेटी: मैं जानती हूं, मैं आई तो फिर 200 रुपए लेकर तुम अंकलों के साथ मुझे कमरे में बंद कर दोगी। तुम्हें क्या पता मुझे कितनी तकलीफ होती है। तुम्हें तो मेरा रोना भी दिखाई नहीं देता।
मां: आ जाओ बेटा।
बेटी: मैं नहीं आऊंगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग