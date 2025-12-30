मां-पापा और मामा 14 साल की उम्र से कर रहे जिस्म का सौदा, मुझे बहुत तकलीफ होती है…

मां ने पिता और मामा के साथ मिलकर 14 साल की उम्र से अपनी ही बेटी के जिस्म का सौदा कराना शुरू कर दिया। बरसों के यौन शोषण से तंग आई बेटी कॉलेज जाने के बहाने निकली और भोपाल आ पहुंची। यहां महिला थाने में शिकायत की। पहले तो पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फोन पर बेटी की मां से बात कराई तो पुलिस के होश उड़ गए। उसके आरोप सच निकले। महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने बताया, माता-पिता, दोनों मामा पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। किशोरी को पुलिस ने शेल्टर होम में भेजा है।