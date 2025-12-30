30 दिसंबर 2025,

भोपाल

अब पढ़ाई के बाद नौकरी की गारंटी, कैंपस में ही होगी ट्रेनिंग

MP News: करियर लाउंज में छात्रों को यूजी-पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद विभिन्न स्किल कोर्स कराए जाएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 30, 2025

Barkatullah University

Barkatullah University प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी (बीयू) के यूजी और पीजी छात्रों को अब डिग्री पूरी करने के बाद स्किल ट्रेनिंग और रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय परिसर में ही कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) का स्किल ट्रेनिंग और करियर लाउंज शुरू किया जाएगा, जहां पढ़ाई के बाद छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा और बाद में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी का मौका भी मिलेगा।

यह पहल केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पढने वाले युवाओं को सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में रोजगार के लिए तैयार करना है।

वो विश्वविद्यालयों का हुआ चयन

खास बात यह है कि इस योजना के लिए प्रदेश में सिर्फ दो विश्वविद्यालयों का चयन हुआ है। इनमें भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी और इंदौर की देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय शामिल हैं। इससे बीयू के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा।

कराए जाएंगे स्किल कोर्स

करियर लाउंज में छात्रों को यूजी-पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद विभिन्न स्किल कोर्स कराए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में ही बड़े पैमाने पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जहां योग्यता और परफॉर्मेंस के आधार पर कंपनियां चयन करेंगी।

Published on:

30 Dec 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब पढ़ाई के बाद नौकरी की गारंटी, कैंपस में ही होगी ट्रेनिंग

