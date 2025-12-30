अब पढ़ाई के बाद नौकरी की गारंटी, कैंपस में ही होगी ट्रेनिंग

MP News: भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी (बीयू) के यूजी और पीजी छात्रों को अब डिग्री पूरी करने के बाद स्किल ट्रेनिंग और रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय परिसर में ही कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) का स्किल ट्रेनिंग और करियर लाउंज शुरू किया जाएगा, जहां पढ़ाई के बाद छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा और बाद में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी का मौका भी मिलेगा।