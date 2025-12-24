6 दिन पहले खाई मछली, अचानक बंद हो गया खाना-पीना और बोलना

MP News: कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें मेडिकल साइंस की उन्नति और डॉक्टरों की सूझबूझ का पता चलता है। कुछ ऐसा ही हुआ है, जिला अस्पताल झाबुआ में। यहां डॉक्टरों ने अपने कौशल और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक महिला की जान बचा ली। ग्राम मोहनकोट निवासी जमना डामोर (50) के गले में पिछले 6 दिनों से फंसा मछली का कांटा सफल ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया।