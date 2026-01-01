बड़ी खबर: MP को मार्च तक शुरू होगी ‘नई रेल लाइन’, इन जिलों तक पहली बार पहुंचेगा रेल नेटवर्क

धार शहर में नौगांव के समीप आधुनिक रेलवे स्टेशन तेजी से आकार ले रहा है। लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन को पर्यटन नगरी मांडू के जहाज महल की तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है, जिससे यह न केवल यात्री सुविधा का केंद्र बनेगा बल्कि शहर की पहचान भी बनेगा। रेलवे परियोजना के तहत धार शहर में दो बड़े आरओबी बनाए जा रहे हैं। इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 600 मीटर लंबा सिक्सलेन आरओबी लगभग तैयार है। वहीं रतलाम रोड पर पुराने पुल को तोडकर पटरी डाल दी गई है। यहां मार्च 2026 तक नया फ्लाईओवर बनते ही ट्रेन क्रॉसिंग पूरी तरह सुगम हो जाएगी। (MP News)