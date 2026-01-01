1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

बड़ी खबर: MP को मार्च तक शुरू होगी ‘नई रेल लाइन’, इन जिलों तक पहली बार पहुंचेगा रेल नेटवर्क

MP News: रेलवे अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। साल 2026 धार और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है।

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Jan 01, 2026

indore-dahod rail line project indore-dhar railway line construction final stage mp news

indore-dhar railway line construction final stage (Patrika.com)

Indore-Dhar railway line construction: नववर्ष 2026 धार में सहित पश्चिमी मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। दशकों से संजोया गया रेल का सपना अब साकार होने की दहलीज पर है। इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन परियोजना (Indore-Dahod rail line project) के पहले चरण के तहत इंदौर से धार के बीच 64 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक लगभग तैयार हो चुका है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार फरवरी माह में चीफ सेफ्टी कमिश्नर (सीआरएस) द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ट्रायल रन के साथ ही मार्च 2026 तक ट्रेन संचालन शुरू होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही धार, झाबुआ और आलीराजपुर जैसे आदिवासी अंचलों को पहली बार रेल नेटवर्क से सीधा जुड़ाव मिलेगा। (MP News)

अंतिम चरण में ट्रैक का काम

इंदौर से धार के बीच 64 किमी के ट्रैक में से लगभग 56 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 8 किमी में भी तेजी से काम जारी है। इस खंड की सबसे अहम कड़ी टीही टनल (सुरंग) है, जहां फिनिशिंग के साथ पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है। रेलवे का दावा है कि जनवरी तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सीआरएस निरीक्षण व ट्रायल प्रक्रिया शुरू होगी।

मप्र-गुजरात को जोड़ेगा 204 किमी का प्रोजेक्ट

इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन की कुल लंबाई 204 किमी है, जो मध्यप्रदेश और गुजरात को सीधे जोड़ेगी। परियोजना के तहत इंदौर-टीही (21 किमी) और दाहोद कटवारा (11 किमी) ट्रैक पर पहले ही सीआरएस निरीक्षण हो चुका है। रेलवे का दावा है कि धार-इंदौर खंड मार्च 2026 और धार-अमझेरा खंड दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। रेल कनेक्टिविटी से आदिवासी अंचल में व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। माल परिवहन आसान होने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

धार में आकार ले रहा आधुनिक रेलवे स्टेशन

धार शहर में नौगांव के समीप आधुनिक रेलवे स्टेशन तेजी से आकार ले रहा है। लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन को पर्यटन नगरी मांडू के जहाज महल की तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है, जिससे यह न केवल यात्री सुविधा का केंद्र बनेगा बल्कि शहर की पहचान भी बनेगा। रेलवे परियोजना के तहत धार शहर में दो बड़े आरओबी बनाए जा रहे हैं। इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 600 मीटर लंबा सिक्सलेन आरओबी लगभग तैयार है। वहीं रतलाम रोड पर पुराने पुल को तोडकर पटरी डाल दी गई है। यहां मार्च 2026 तक नया फ्लाईओवर बनते ही ट्रेन क्रॉसिंग पूरी तरह सुगम हो जाएगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

बड़ी सौगात: ‘शक्तिपीठों’ के बीच की दूरी होगी कम, 132 करोड़ में बनेगी सड़क
राजगढ़
New road construction will connect Two Shaktipeeths rajgarh mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 09:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / बड़ी खबर: MP को मार्च तक शुरू होगी ‘नई रेल लाइन’, इन जिलों तक पहली बार पहुंचेगा रेल नेटवर्क

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आई कांग्रेस, UN में मुद्दा उठाने की मांग उठी

congress United Nations intervention Bangladesh Hindu Violence kuldeep singh sengar bail mp news
धार

CM और केंद्रीय मंत्री को नकली बाघ प्रिंट गमछा देने के मामला, प्रशासन ने सीक्रेट रिपोर्ट भेजी भोपाल

Fake Bagh Print Gamchas case secret report bhopal CM Mohan Yadav dhar mp news
धार

GI Tech उल्लंघन-मुख्यमंत्री और नड्डा को दिया नकली बाग प्रिंट गमछा, पीएमओ को शिकायत

Chief Minister and Nadda were presented with fake Bagh print
धार

एमपी में मकान मालिक ने किराया मांगा तो किराएदार ने मार डाला, डेढ़ महीने बाद थी शादी

dhar
धार

नगर पालिका बनवाएगी शहर ने 60 सड़कें, पीआईसी के बैठक के बाद 2 ठेकेदारों की छुट्टी

dhar nagar palika pic meeting 60 roads construction mp news
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.